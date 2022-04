"Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, stanno attraversando un periodo ottimo. Il loro allenatore sappiamo bene chi è, qual è stato il suo percorso qui all'Inter e anche all'estero. Sappiamo che per noi è un match importantissimo e non sarà facile. ...Sappiamo che manca un mese alla fine della stagione con tantissime partite ravvicinate. Sia io che la squadra dobbiamo essere bravi, tranquilli e sereni per preparare al meglio partita per partita. Non pensiamo più al derby vinto, siamo con la testa solo sulla Roma, che è in un momento ottimo anche fisicamente. Serviranno corsa, aggressività e determinazione. Da qui alla fine troveremo tante squadre che proveranno a metterci in difficoltà. ...Inter-Roma per noi vale una finale. Non perdono in campionato dal 9 gennaio, il rendimento è davvero alto. Ci dobbiamo preparare nel migliore dei modi".

Così il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha commentato la gara che sabato pomeriggio vedrà i nerazzurri affrontare a San Siro l'undici di Mourinho per la 34esima giornata di Serie A. Un incontro che per l'Inter vale in chiave scudetto, mentre per la Roma è in gioco la qualificazione in Europa.

Quella che si disputerà domani è la 182esima sfida in Serie A tra le due squadre, con l'Inter che ha bilancio 75 successi contro i 51 dei giallorossi, mentre sono 55 le gare finite in parità.

L'Inter è rimasta imbattuta in tutte le ultime nove sfide di Serie A contro la Roma, grazie a tre successi e sei pareggi, vincendo le ultime due gare e non perde contro la Roma, in campionato dal 26 febbraio 2017. L'Inter ha ottenuto tre vittorie nelle ultime tre gare ed è con Fiorentina e Udinese una delle tre squadre ad aver vinto tutte le gare giocate in questo mese di aprile.

La Roma è la squadra imbattuta da più turni, con le ultime 12 gare dove ha fatto registrare 7 vittorie e 5 pareggi, la striscia senza sconfitte più lunga per i giallorossi in un singolo campionato dal maggio 2016, dove Spalletti fece registrare 17 risultati utili consecutivi.







Crediti immagine: twitter.com/OfficialASRoma/status/1517469623880454144