Dramma a Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, dove n uomo di 65 anni, Maurizio Docimo, è morto in un incidente stradale avvenuto ieri in tarda serata sulla strada statale 106.

Secondo i primi accertamenti, l’uomo, residente nella cittadina ionica del Catanzarese, stava attraversando la strada in località San Vincenzo quando è stato travolto da un’autovettura. Inutili i soccorsi da parte del personale medico del 118. La ricostruzione della dinamica attraverso le testimonianze sono ancora confusionarie. Le indagini sono state affidate alla Polizia stradale.