Luis Navarro anticipa l’estate con la sensuale “Te Amo”.

Luis Navarro, dopo l’esperienza con i The Moors e un tour con la diva degli anni '80 Viola Valentino, ritorna alla musica latina e presenta “Te Amo”, un kizomba sensuale tutto da ballare.

Il brano è in rotazione radiofonica dal 6 di Gennaio mentre il videoclip ufficiale è stato reso pubblico solo da qualche giorno su YouTube.

L’artista ha inoltre annunciato un tour estivo che prenderà il via a partire dal prossimo mese di maggio, e sarà impegnato in un duplice spettacolo, uno interamente in lingua italiana “Perché Sanremo è Sanremo”, in cui l’artista racconta, attraverso la musica, la storia del Festival della Canzone Italiana, e uno in lingua straniera di musica reggaeton e latin pop.





youtu.be/IwvTUwkSmT4