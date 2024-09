Napoli, Gilmour: "Volevo venire qui, sono davvero entusiasta, è una nuova sfida, Conte? E' abituato a vincere, spero che riusciremo a fare qualcosa di speciale assieme

La SSC Napoli, sul proprio canale YouTube, ha pubblicato un video nel quale mostra i primi momenti azzurri del nuovo acquisto Billy Gilmour. Ecco le immagini e le parole del centrocampista scozzese: "Volevo che la trattativa si chiudesse, volevo venire qui. Sono entusiasta, è una nuova sfida. A volte devi gestire la situazione di persona, ma il Brighton si è comportato molto bene, perchè ha capito il motivo per cui volevo venire qui. De Zerbi? E' stato divertente. Quando ha saputo mi ha chiamato su FaceTime. Mi ha detto di godermi l'esperienza, perchè Napoli è divertente come me, per cui mi piacerà. Sono entusiasta, quando ero più giovane Conte allenava il Chelsea. Quando ho firmato per il Chelsea, l'ho incontrato, per cui ho una foto con Conte scattata quando ero un ragazzino. Ha vinto molti trofei. E' abituato a vincere, per cui sono entusiasta, spero che riusciremo a fare qualcosa di speciale. Se devo correre? Sì, devo correre un po'. Questo entusiasmo ci aiuterà anche nella parte finale della stagione".



L'EX - Santacroce: "Grandissima campagna acquisti per il Napoli, Buongiorno un top"

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW: "Per il Napoli è stata una grandissima campagna acquisti, il presidente non ci ha mai abituato a questo. Dispiace solo Lukaku sia stato preso tardi, ma i giocatori arrivati sono tutti di ottimo livello. L'acquisto migliore? Difficile dirlo, ma penso Buongiorno perché è giovane, italiano e bravo. Quello che darà più peso però sarà sicuramente Lukaku, già lo ha fatto vedere nei primi minuti in cui è stato in campo. Come è stata gestita la situazione Osimhen? Male, ma non ora, bensì l'anno scorso. Gli era stato fatto un rinnovo senza senso a delle cifre assurde, pensavo che l'avessero fatto già avendo proposte concrete in mano, ma non è andata così. Di Lorenzo tornerà ai suoi livelli? Vediamo anche quale sarà il gioco della squadra. Vedendo l'Europeo in tanti hanno dato la colpa a lui, ma quando aveva la palla in pochi si muovevano e giocare così diventa difficile per chiunque. Anche per quello non ha brillato, poi se uno è forte si mette sicuramente più in mostra. È partito benissimo, mi auguro prosegua così. Caprile e Meret in rosa? Mi è piaciuta questa politica, nonostante i vari dubbi che ci sono sempre. A Napoli se un portiere prende gol è un fesso, se fa la parata è fenomeno, vengono sempre tartassati o esaltati, non ci sono vie di mezzo. Meret è stato bravissimo a tenere duro, non ha passato momenti facili, sono molto felice per lui".



NATIONS LEAGUE - McTominay protagonista con la Scozia, l'azzurro nuovamente in gol

Non smette di segnare Scott McTominay con la sua Nazionale, ovvero la Scozia. La Tartan Army, impegnata contro il Portogallo, ha festeggiato il gol del vantaggio siglato proprio dal suo calciatore di riferimento. Il centrocampista del Napoli ha portato in vantaggio gli ospiti con un preciso colpo di testa su cross dalla sinistra di McLean.



SPORTITALIA - Lukaku è il secondo giocatore più pagato della storia per costi totali dei trasferimenti, ecco tutti i numeri

Con il trasferimento al Napoli, Romelu Lukaku rientra al secondo posto tra i giocatori che nella storia del calcio hanno mosso maggiori capitali nel totale dei loro trasferimenti, ben 369 milioni di euro. Al primo posto spicca Neymar, che con i suoi trasferimenti al Barcellona, PSG e Al-Hilal, arriva a quota 400 milioni. Nella lista dei primi 6, rientra anche il francese Dembélé (220 milioni), Cristiano Ronaldo (247 milioni), Morata (202 milioni), e poco sotto De Ligt (197 milioni). Joao Felix e Griezmann ricoprono la settima e l’ottava posizione, rispettivamente con una somma di denaro che si staglia sui 190 milioni per il portoghese, e 182 per la stella dell’Atletico.



DA ROMA - Martino: "Lukaku? Serio ed affidabile, Conte lo ha voluto per questo"

Nel corso di 'Radio Goal', su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giorgio Martino, giornalista attento alle vicende della Roma: "Lukaku è una persona seria e di grande affidabilità. Conte lo conosceva, lo sapeva e per quello lo voleva. Al di là dell’aspetto tecnico, rispetto a Osimhen, Lukaku ha sempre dimostrato una grande serietà professionale. E’ chiaro che ha bisogno della migliore condizione fisica e deve essere utilizzato nel miglior modo possibile. Raspadori? Il suo poco utilizzo nel Napoli è perché c’è una rosa con altri elementi che vanno a sovrapporsi con le sue caratteristiche. Il problema maggiore è che l’assenza delle competizioni europee impedisce le rotazioni. Al momento sembra meritare una maglia da titolare, ma nel Napoli contrasta con l’abbondanza, mentre la non abbondanza in Nazionale lo facilita. Hermoso alla Roma? Scelta causale, è stata un’opportunità di fine mercato quando non si erano concretizzate tutte le altre situazioni. Credo che l’arrivo a Roma dipende dalla convinzione di cambiare modulo con la difesa a tre e quindi rinforzare i centrali, erano rimasti solo Mancini e N’Dicka”.