Ultimo weekend di novembre all'insegna del maltempo

Un weekend all'insegna del brutto tempo quello che attende l'Italia, a causa di una perturbazione presente sull'Europa occidentale che già dalla serata di venerdì porterà sul nostro Paese precipitazioni diffuse, anche di forte intensità, su tutto il nord.

A partire da sabato, i fenomeni si estenderanno anche al centro-Italia, con precipitazioni più intense in Umbria, Lazio e Abruzzo. Domenica, un'altra perturbazione dal nord-Africa porterà il maltempo anche nel sud della penisola.

Sulla base dei fenomeni in atto e delle previsioni, la Protezione civile ha dichiarato per venerdì 23 novembre un avviso di allerta arancione per i bacini marittimi di Levante in Liguria e un allerta gialla sulla Liguria centrale, sui settori centro-occidentali dell’Emilia-Romagna, sul nord della Toscana e sui settori centro-settentrionali del Veneto.

Per la giornata di domani, sabato 24 novembre, è stata valutata, sempre da parte della Protezione Civile, allerta gialla su gran parte del Veneto, sulla Liguria centrale e di Levante, sui bacini occidentali e centrali dell’Emilia-Romagna, sul settore settentrionale della Toscana, sull’Umbria, sul Lazio, sull’Abruzzo, su gran parte del Molise.

Per domenica 25, potrebbero registrarsi violenti temporali sul Lazio, inclusa Roma, comprese mareggiate e trombe d'aria sulle aree costiere.