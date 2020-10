Il Genoa Cfc comunica che i propri tesserati risultati positivi al Covid-19 in seguito a controlli strumentali sono: Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schöne, Davide Zappacosta. Inoltre, sono risultati positivi i seguenti membri dello staff: Pietro Cistaro, Alessandro Donato, Pietro Gatto, Matteo Perasso. Nel corso della giornata di oggi è emersa anche la positività di Valon Behrami. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate.

In questa situazione, è evidente che il Genoa avrebbe avuto qualche problema a disputare la partita della 3ª giornata di campionato che sabato 3 ottobre alle 18 vedeva la squadra ligure di fronte al Torino.

Così, il Consiglio straordinario di Lega Serie A di oggi ha preso la decisione di rinviare la partita. La nuova data [ ancora da stabilire.

La decisione è stata presa anche dopo aver valutato le indicazioni del protocollo Uefa che consente di disputare un match purché vi sia la disponibilità di 13 giocatori, fra cui almeno un portiere: il rinvio è stato accordato perché i giocatori negativi non hanno potuto allenarsi, in quanto il centro sportivo del Genoa è stato chiuso per consentirne la sanificazione.