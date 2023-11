I ministri degli Esteri dei Paesi membri della NATO nei prossimi due giorni si riuniranno a Bruxelles per parlare dei conflitti in corso in Ucraina e in Medio Oriente.

In una nota dell'Alleanza atlantica, così viene riassunto ciò che alla vigilia ha dichiarato il segretario generale Jens Stoltenberg:

"Chiedo un'estensione della pausa del conflitto in atto a Gaza. Ciò consentirebbe il sollievo tanto necessario alla popolazione della Striscia e il rilascio di altri ostaggi", ha detto Stoltenberg, invitando l'Iran a "tenere a freno i movimenti suoi alleati" dopo una serie di attacchi contro Forze americane in Iraq e Siria.

Sulla Russia, Stoltenberg ha avvertito che Mosca cerca di destabilizzare le democrazie alleate, citando attacchi informatici e ricatti energetici, nonché l'uso dei migranti contro la Finlandia. "La NATO è solidale con la Finlandia, nostro alleato , ha affermato il Segretario generale in seguito alle azioni di Mosca nelle ultime settimane per facilitare l'arrivo dei migranti al confine finlandese con la Russia e utilizzare "la migrazione come strumento per esercitare pressione su Helsinki".

Riguardo all'offensiva dell'Ucraina, Stoltenberg ha affermato che Kiev sta "infliggendo gravi perdite alla Russia", ha riconquistato il 50% del territorio che la Russia aveva conquistato e che ha "prevalso come nazione sovrana e indipendente".

"Questa è una grande vittoria per l'Ucraina" ha poi proseguito, aggiungendo che la Russia è "politicamente, economicamente e militarmente più debole" rispetto a prima della guerra. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba parteciperà mercoledì (29 novembre) alla prima riunione del Consiglio NATO-Ucraina. "Riaffermeremo il sostegno a lungo termine della NATO" a Kiev, ha affermato Stoltenberg, e "concorderemo raccomandazioni per le riforme prioritarie dell'Ucraina, mentre continuiamo a sostenere Kiev nel suo percorso verso l'adesione alla NATO".

I ministri discuteranno inoltre della situazione nei Balcani occidentali. Stoltenberg ha affermato che la NATO sta esaminando un aumento più permanente del numero delle truppe nella regione per mantenere la pace. "La stabilità dipende dal fatto che tutte le parti preferiscano il dialogo e la diplomazia al conflitto e al caos", ha aggiunto. Stoltenberg ha anche invitato la Turchia e l'Ungheria a completare il processo di ratifica per l'adesione della Svezia alla NATO il prima possibile, affermando che "è giunto il momento". Gli alleati affronteranno anche le sfide poste dalla Cina. Il Segretario generale ha accolto con favore le recenti discussioni tra la Cina e gli alleati sottolineando che "il dialogo è importante". "La Cina non è un avversario, ma le azioni di Pechino mettono alla prova la nostra sicurezza e dobbiamo lavorare insieme per rispondere", ha affermato.



Dalla conferenza stampa di Stoltenberg, è interessante sottolineare la risposta data dal segretario Nato a questa domanda di Andrew Gray (Reuters): "Segretario generale, lei ha detto che l'Ucraina ha ottenuto grandi vittorie in questa guerra, ma non ha ottenuto grandi vittorie quest'anno. Nella controffensiva lo stesso generale Zaluzhnyi parla di stallo. Allora cosa fa la NATO: è contenta di come sta andando il conflitto? Diversamente, che cosa la NATO e i suoi alleati sono disposti a fare per uscire dallo stallo?"

Questa la risposta di Stoltenberg:

"Quello che vediamo sono combattimenti intensi. Questa situazione estremamente difficile lungo la linea del fronte, soprattutto nella parte orientale, vede un numero elevato di vittime. E alcuni dei combattimenti più intensi a cui abbiamo assistito durante tutta la guerra hanno effettivamente avuto luogo nelle ultime settimane e negli ultimi due mesi. Ciò accade nello stesso momento in cui la linea del fronte non si è spostata in modo significativo. Quindi, penso che dobbiamo distinguere tra il fatto che la linea del fronte non si sta muovendo molto e il fatto che sono in corso combattimenti molto pesanti. E ancora una volta, siamo impressionati dal coraggio, dalla competenza delle forze ucraine e anche dalla loro capacità di colpire effettivamente dietro le linee russe, in profondità nel territorio controllato dalla Russia. E naturalmente i successi militari si misurano in parte in metri quadrati, ma anche in base alle perdite che potete infliggere al vostro avversario. E sì, la linea del fronte non si è mossa così tanto. E, naturalmente, vorremmo che gli ucraini liberassero quanto più territorio possibile il più rapidamente possibile. Ma anche se la linea del fronte non si è spostata, gli ucraini sono stati in grado di infliggere pesanti perdite agli invasori, sia in termini di personale e vittime, ma anche in termini di capacità di combattimento. Si tratta quindi di guadagni significativi, csì come l'aver respinto la flotta del Mar Nero da gran parte del Mar Nero. Quindi questi rimangono importanti guadagni militari anche se negli ultimi mesi non abbiamo visto alcun guadagno territoriale significativo. Ma ancora una volta, dobbiamo ricordare il punto di partenza, il punto di partenza era che la maggior parte degli esperti temeva che l'Ucraina sarebbe crollata nel giro di poche settimane. In realtà hanno ottenuto molto.

Poi al Telegraph Stoltenberg ha dichiarato:

"Fondamentalmente, la NATO ha due compiti principali quando si tratta della guerra di aggressione contro l'Ucraina. Il primo è sostenere l'Ucraina, come abbiamo fatto dall'inizio della guerra, e in realtà molti alleati hanno fornito un sostegno significativo all'Ucraina prima dell'invasione vera e propria. E continuiamo a fornire sostegno all'Ucraina. L'altro compito principale è impedire che questo conflitto si trasformi in una vera e propria guerra tra Russia e NATO, perché ciò causerebbe ancora più sofferenze, morte e distruzione. E stiamo prevenendo l'escalation di questa guerra inviando un messaggio molto chiaro a Mosca che siamo pronti a difendere ogni centimetro del territorio della NATO.E lo abbiamo dimostrato non solo a parole ma anche nei fatti, aumentando la nostra presenza militare nella parte orientale dell'Alleanza. Abbiamo raddoppiato il numero dei gruppi tattici, disponiamo di forze armate ad alta prontezza e abbiamo anche dispiegato più forze aeree e navali nella parte orientale dell'Alleanza. Lo facciamo non per provocare un conflitto, ma per prevenirlo e per garantire che non vi sia spazio per errori di calcolo o incomprensioni a Mosca sulla nostra disponibilità a difendere gli alleati. Questo è fondamentalmente ciò che la NATO ha fatto per quasi 75 anni: perseguire la pace [e] prevenire la guerra avendo una deterrenza e una difesa credibili. Ed è quello che continuiamo a fare: assicurarci che la Russia non vada oltre e cerchi effettivamente una soluzione al conflitto in Ucraina, dove l'Ucraina prevalga come stato sovrano e indipendente [senza però indicare il mantenimento dei territori conquistati in precedenza da Mosca, ndr]".





Crediti immagine: comunicato stampa Nato