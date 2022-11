Qualche giorno fa, le sinuose casse acustiche Hi-Pro Made in Italy Pequod Acoustics si sono fatte vedere (e sentire) ad Albertville, in Francia, durante il Salon Alpine - www.salonalpin.com.

Durante questo importante evento dedicato all'ospitalità ed alla ristorazione, grazie al distributore francese Rock Audio, le grandi forme degli speaker Pequod Acoustics hanno diffuso musica, con la loro sonorità nitida e potente.

Il brand sta crescendo notevolmente in Francia: ad esempio, la scorsa estate le casse del brand italiano si sono fatte sentire (e vedere) sul palco del festival Les Dèferlantes - www.festival-lesdeferlantes.com (nella foto).

Non è l'unico paese, la Francia, in cui Pequod Acoustics si sta affermando.

ll brand creato dai due fratelli fiorentini Andrea e Simone Ugolini è un brand ormai affermato a livello internazionale ed ha distributori in Spagna, Francia, Turchia, Israle e Palestina, Cina,Vietnam, Russia, India e Corea del Sud.

Le casse Pequod Acoustics, dopo essersi fatte notare per le loro forme generose, mettono infatti insieme la qualità sonora dell'hi fi e la versatilità degli impianti audio professionali, per questo sono Hi-Pro. Progettate secondo una tecnologia innovativa, hanno un design che colpisce... ma non è una scelta dei due ingegneri fiorentini, Andrea e Simone Ugolini, che le hanno create. "Non potevano che avere questa forma, creata dal suono stesso", spiegano.

pequodacoustics.com