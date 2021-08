I ministri degli Esteri della Nato si sono riuniti venerdì per discutere della situazione in Afghanistan, definendo quella a cui hanno assistito in questi giorni è una tragedia per il popolo afghano. Questi i temi discussi, in base a quanto è stato comunicato in una nota a fine riunione dal Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg:



"In primo luogo, l'evacuazione delle persone dei paesi alleati e partner, così come degli afgani che hanno lavorato con noi. Questa è la nostra priorità immediata.La NATO ha lavorato 24 ore su 24 per mantenere le operazioni all'aeroporto internazionale di Kabul, consentendo a migliaia di persone di partire. Circa 800 civili della NATO hanno lavorato per mantenere aperto l'aeroporto. Assicurare il controllo del traffico aereo, il carburante e le comunicazioni. Rendo loro omaggio perché lavorano in circostanze molto difficili.Ringrazio inoltre le forze militari degli alleati della NATO, in particolare la Turchia, gli Stati Uniti e il Regno Unito, e il nostro partner Azerbaigian per il loro ruolo vitale nella messa in sicurezza dell'aeroporto. E ringrazio tutti gli alleati che oggi si sono impegnati a ricevere gli afgani a rischio.

In secondo luogo, abbiamo discusso il nostro approccio a coloro che in questo momento detengono il potere a Kabul. Gli occhi del mondo sono puntati sull'Afghanistan.Ci aspettiamo che i talebani mantengano i loro impegni e assicurino che l'Afghanistan non diventi di nuovo un rifugio sicuro per il terrorismo internazionale. I talebani devono porre fine alla violenza in tutto il paese e difendere i diritti fondamentali di tutti i cittadini afgani: uomini, donne e bambini.Nel corso degli anni, la presenza della NATO e il sostegno dell'intera comunità internazionale hanno consentito agli afgani di compiere progressi sociali, economici e politici senza precedenti. Qualsiasi governo afghano che tenti di annullare questi progressi rischia l'isolamento internazionale.

Terzo, i ministri hanno convenuto che non permetteremo ai terroristi di minacciarci di nuovo dall'Afghanistan. L'impegno della NATO era in risposta agli attacchi terroristici contro gli Stati Uniti dell'11 settembre. Il nostro obiettivo era impedire ai terroristi di utilizzare l'Afghanistan come rifugio sicuro per ulteriori attacchi contro di noi. E nessun attacco terroristico sul suolo alleato è stato organizzato dall'Afghanistan negli ultimi due decenni. Tale risultato deve essere preservato. Per la nostra sicurezza.

Infine, ci sono domande difficili che dobbiamo porci sul nostro impegno in Afghanistan. Sapevamo dei possibili rischi relativi al ritiro delle nostre truppe. Ma la velocità del crollo della leadership politica e militare afghana e delle forze armate non era prevista.Ci sono molte lezioni da cui apprendere per il futuro. E intendo condurre una valutazione approfondita dell'impegno della NATO in Afghanistan. Il Nord America e l'Europa devono continuare a stare insieme nella NATO. Gli eventi in corso in Afghanistan non cambiano questo. Lo spostamento dell'equilibrio di potere globale,le azioni aggressive della Russia e l'ascesa della Cina rendono ancora più importante mantenere un forte legame transatlantico.Onoriamo il servizio delle centinaia di migliaia di militari e civili alleati e partner che hanno prestato servizio in Afghanistan e di tutti gli afgani che ci hanno aiutato".