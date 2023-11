Lancio di Green Rising, un'iniziativa condotta dall'UNICEF, da Generation Unlimited e dai partner per sostenere l'azione di base per il clima portata avanti dai bambini e dai giovani attraverso il volontariato, le competenze verdi, l'occupazione, l'imprenditorialità e l'advocacy. Il lancio di Green Rising riunirà i leader della rete di partner pubblici, privati e giovani dell'UNICEF Generation Unlimited, compresi i Capi di Stato e i Giovani Campioni per il Clima della COP28. Verranno condivisi gli impegni per far avanzare l'azione per il clima guidata dai bambini e dai giovani in tutto il mondo e verrà lanciato un appello affinché altri leader si uniscano al sostegno.

Innovation30 - Young Climate Innovators Shaping the Future. L'iniziativa dell'UNICEF e dei partner presenterà innovazioni climatiche scientificamente verificate e pronte per gli investitori, create da 24 giovani innovatori del clima (sotto i 30 anni) provenienti da 19 Paesi. Le soluzioni comprendono la riduzione dell'inquinamento atmosferico, le fonti di energia rinnovabile, i sistemi di gestione dei rifiuti, cibo e acqua resilienti al clima, la conservazione dell'acqua e la preparazione ai disastri. Saranno presentate in una mostra olografica interattiva che offre una visualizzazione 3D degli innovatori che propongono le loro soluzioni in una serie di ologrammi della durata di un minuto.