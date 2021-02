"Con la mia musica, ovvero con i miei programmi (ogni giorno alle 15 su Radio Super Sound) e le mie dirette social (ogni sabato sera alle 22 su Facebook ed alle 23 su Instagram, in collaborazione con Pischedda Carburanti Cagliari ed altri sponsor), il pranzo show della domenica (allo Charme di Settimo San Pietro - Cagliari), sto cercando di farvi sembrare normale questo periodo di pandemia... E grazie sempre per la vostra partecipazione!"

Ecco come ringrazia chi lo segue sui suoi social il dj producer Sandro Murru Kortezman, specializzato in musica che fa battere il cuore e fa contemporaneamente muovere a tempo. Nonostante la pandemia, il suo 2021 è iniziato con il piede giusto, dal punto di vista musicale e non.

Sandro Murru ha alle spalle trent'anni di carriera come dj, producer e speaker radiofonico. Dopo un periodo di stop in cui ha comunque continuato a far ballare la sua Sardegna e non solo, sia in radio sia nei locali, l'artista è tornato a lavorare con piacere successo nel suo studio. E i risultati non si stanno facendo attendere. "Le sonorità che ho sempre amato, black, soul, disco, nu disco e pure house tech e funk, finalmente stanno tornando e la cosa non può non rendermi felice", racconta. Dopo aver pubblicato con Mitch B., Fenu, Zen ed Abigail un'energica cover di "Respect", il classico intramontabile di Aretha Franklyn, sono usciti i remix uno dei suoi tanti successi, "La Rumba Latina".

Tra i suoi tanti successi, ecco Blackwood - 'Ride on the Rhythm' che nel febbraio 1997 arrivò al numero uno delle tre dance chart più importanti d'Italia, la Discomania Mix di Radio 105, la Deejay Parade di Radio Deejay e la Los Quarenta di Radio Italia Network. Scritta dallo stesso Murru con Taborah Adams, Tony Verde e Marascia, ancora oggi è una canzone che mette allegria ed energia, proprio quello che ci vuole in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo.