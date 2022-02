Non è mai troppo tardi per essere apprezzati. Dopo il successo dell’anno scorso ritornano le vetrine promozionali discografiche e televisive per emergenti, ideate dal chitarrista Mario Greco, che hanno come scopo quello di sostenere la cultura musicale dei giovani impossibilitati ad emergere per mancanza di spazi e strutture.

Fai informazione è lieta di inaugurare un ciclo di interviste a tutti gli emergenti che saranno presenti agli Eventi E.D.M. Sanremo Discovery e Television Song Contest 2022 sotto la direzione artistica di Mario Greco al fine di dare spazio e voce ai giovani talenti italiani che hanno il coraggio di mettersi in gioco.

L'intervista...



Partiamo dalla scintilla: quando nasce la tua passione per la musica? Se dovessi descrivere te stesso, cosa diresti? Quando hai cominciato a percepire te stesso come Artista?

La mia passione per la musica nasce 5 anni fa, quindi quando avevo 8 anni, credo di essere una ragazza determinata che affronta tutto quello che c'è da affrontare e che non ha paura dei giudizi degli altri. Se mi pongo un obiettivo lo raggiungo senza problemi. Molti mi definiscono arrogante, ma ciò non mi tocca particolarmente, mentre altri dicono che faccio finta di essere una ribelle ma che in realtà sono una secchiona perché ho voglia di studiare, ma semplicemente penso di essere furba. Non ho mai cominciato a definirmi artista per il semplice fatto che secondo me si diventa artista, a tutti gli effetti quando fai arrivare una parte di te al pubblico.

Qual è il tuo sogno o aspirazione, cosa vuoi veramente?

Il mio sogno è quello di far vedere a tutte le persone che non hanno mai creduto in me che ce lo fatta, mi piacerebbe inoltre che i miei genitori non prendessero il canto come un gioco.

Come nasce una tua opera? Cos’è per te l’ispirazione? Qual è il messaggio implicito nelle tue canzoni, cosa vuoi trasmettere?

Per me l’ispirazione è un riferimento che ti fai in ogni capitolo della tua vita. Nelle canzoni voglio trasmettere curiosità nella confusione che c'è dentro di me.

Qual è secondo te una band emergente che faremmo bene ad ascoltare?

I The Kolors perché mi gasano tantissimo e mi fanno venire voglia di arrivare sul palco e spaccare tutto.

Qual è il tuo Cavallo di battaglia o meglio che genere di musica fai?

non ho un cavallo di battaglia perché penso che io sia abbastanza brava in ciò che faccio, però sono molto legata ad una canzone in particolare, perché diciamo che la mia passione è nata in questo capitolo della mia vita, il brano è “una finestra tra le stelle” di Annalisa Scarrone. Mi piace ascoltare trap perché penso che ci sia un mondo dietro a questo genere, però a cantare mi trovo bene nel pop.

Qual è Il libro più bello che hai letto o quello che ti ha cambiato la vita o almeno modo di pensare?

le pagine della nostra vita mi fa capire che tutto può succedere nonostante io non creda nel destino.

Chi ti ha ispirato nella tua carriera? Quali sono i riferimenti artistici e culturali che ti hanno maggiormente influenzato nel corso del tempo?

Un professore che mi ha insegnato a non mollare mai nonostante gli altri ti mettano i bastoni nelle ruote.

Come pensi che un giovane artista possa oggi “districarsi” un all’interno del panorama musicale contemporaneo? Cosa pensi dei talent?

Penso facciano parte del viaggio iniziale di ogni artista musicale.

Progetti in cantiere?

Scrivere un inedito che descriva la società che vorrei perché penso che la società di oggi in certi punti di vista sia sbagliata.