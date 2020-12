La notizia della positività al Covid di Lewis Hamilton, cinicamente, può essere salutata come l'occasione, nel prossimo gran premio di Formula 1 in Bahrain che si disputerà questo fine settimana, di vedere una gara il cui esito sarà incerto e che il vincitore, per una volta almeno, non sarà il sette volte campione del mondo.

E tanta è la fame di vittorie del cannibale che, nell'annunciare la notizia tramite i suoi profili social, Lewis Hamilton si è detto "devastato" per non poter gareggiare nel prossimo GP di Sakhir:

Meno enfatica la comunicazione del suo team:



Quel che comunque è importante sottolineare è che, seppur malato, i sintomi Covid riscontrati da Hamilton sono di lieve entità e, per fortuna, non richiedono molta più attenzione di quelli di una comune influenza.

La gara di domenica sarà la prima che Hamilton non disputerà dal suo debutto in Formula 1 nel GP d'Australia, gara inaugurale della stagione 2007.

La gara conclusiva di questo 2020 è prevista il 13 dicembre ad Abu Dhabi. Per partecipare al gran premio che si disputerà negli emiratini, Hamilton dovrà dimostrare di esser risultato negativo ad almeno un tampone. Inutile dire che il pilota inglese non vuole mancare.

La Mercedes, per il momento non ha ancora comunicato se e chi in Bahrain sostituirà Hamilton alla guida della sua vettura.