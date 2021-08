Comunicate le designazioni arbitrali della 2ª giornata di andata del campionato di Serie A in programma nel prossimo fine settimana, a partire da venerdì 27 agosto.





UDINESE – VENEZIA Venerdì 27/08 h. 18.30

MARINELLI

MELI – ROSSI M.

IV: BARONI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: COSTANZO

H. VERONA – INTER Venerdì 27/08 h. 20.45

MANGANIELLO

ALASSIO – MONDIN

IV: GIUA

VAR: IRRATI

AVAR: RAPUANO

ATALANTA – BOLOGNA Sabato 28/08 h. 18.30

ORSATO

VECCHI – MARGANI

IV: SANTORO

VAR: CHIFFI

AVAR: PASSERI

LAZIO – SPEZIA Sabato 28/08 h. 18.30

DIONISI

CECCONI – BERTI

IV: PATERNA

VAR: AURELIANO

AVAR: LIBERTI

FIORENTINA – TORINO Sabato 28/08 h. 20.45

MARIANI

PRENNA – ROSSI C.

IV: MIELE G.

VAR: IRRATI

AVAR: VOLPI

JUVENTUS – EMPOLI Sabato 28/08 h. 20.45

GHERSINI

DE MEO – ROCCA

IV: MARCENARO

VAR: GUIDA

AVAR: RANGHETTI

GENOA – NAPOLI h. 18.30

DI BELLO

GIALLATINI – PRETI

IV: GARIGLIO

VAR: FABBRI

AVAR: VIVENZI

SASSUOLO – SAMPDORIA h. 18.30

SACCHI

DEI GIUDICI – AVALOS

IV: CAMPLONE

VAR: MARESCA

AVAR: DI IORIO

MILAN – CAGLIARI h. 20.45

SERRA

DI VUOLO – ZINGARELLI

IV: MASSIMI

VAR: GUIDA

AVAR: LO CICERO

SALERNITANA – ROMA h. 20.45

ABISSO

VALERIANI – BRESMES

IV: PEZZUTO

VAR: AURELIANO

AVAR: PRONTERA



Da notare che l'arbitraggio di Pairetto in Roma - Fiorentina, apprezzatissimo da Mourinho, non deve essere piaciuto altrettanto al designatore Rocchi. Infatti, l'arbitro di Nichelino nella seconda giornata non è stato convocato neppure come quarto uomo.