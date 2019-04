Ultima settimana per “Fame – Saranno Famosi” al Teatro San Babila di Milano

Lo spettacolo diretto da Federico Bellone ha riportato il musical nel raccolto teatro in pieno centro città Si conclude dal 9 al 14 aprile la permanenza milanese di “Fame – Saranno Famosi”, lo spettacolo prodotto da Wizard in collaborazione con Compagnia della Rancia e diretto da Federico Bellone, che ha riportato il musical nello storico Teatro San Babila, nel pieno centro della città.

Una scommessa vinta: il pubblico ha dimostrato di gradire moltissimo un musical “nella sala di Milano che maggiormente può ricordare quelle di Broadway, in quanto platea e, in particolar modo, galleria offrono da ogni posto un’immersione completa all’interno della scenografia, per via della loro prossimità al palcoscenico” come ha affermato Bellone.

Fame – Saranno Famosi riceve da oltre un mese ogni sera gli applausi di un pubblico festante ed entusiasta, che si lascia trasportare dalla storia di questi ragazzi, che tanto ricordano quelli che tutti abbiamo amato al cinema o nella serie televisiva.

È il cast ad essere poi un’altra carta vincente di questa produzione, tutti grandi protagonisti del musical italiano che riescono a trasmettere grande energia: Luca Giacomelli Ferrarini (Mercuzio in “Romeo e Giulietta”), Giulia Fabbri (Mary Poppins in “Mary Poppins”), Francesca Taverni (Mrs. Goodman in “Next To Normal”), Simona Samarelli (Ulla in “The Producers”), gipeto (Merlino in “Excalibur”), Tiziano Edini (Adam in “An American in Paris”), Michelle Perera (da “X-Factor” Germania), Marta Melchiorre (Lise in “An American in Paris”), Roberto Tarsi (David in “Newsies”), Beatrice Baldaccini (Ariel in “Footloose”), Rodolfo Ciulla (Neil in “Dirty Dancing”), Giovanni Abbracciavento (Razzo in “Newsies”), Monica Ruggeri (Linda Manero ne “La febbre del sabato sera”), Davide Sammartano (Bert in “Mary Poppins”), Axel Ahonoukoun (”Men in Italy”) e Matilde Pellegri (vista in “Mary Poppins”). Nelle ultime repliche poi il ruolo di Carmen Ghiaz è interpretato da Giulia Sol (“Dirty Dancing”). Nel cast anche il Direttore Artistico del Teatro San Babila Marco Vaccari nel ruolo di Mr. Myers. La regia di Federico Bellone è stata riprodotta da Giuseppe Musmarra. Gail Richardson (“We Will Rock You” dei Queen) ha firmato le coreografie.

Fame - Saranno Famosi è un fenomeno leggendario ed intramontabile della cultura pop ideato da David De Silva negli anni ‘80. Un titolo inconfondibile, un film e una serie tv indimenticabili, e un musical di successo internazionale. Lo spettacolo racconta la vita di allievi ed insegnanti della rinomata ed esclusiva High School of Performing Arts di New York. Un gruppo di ragazzi, ognuno con la propria storia e un’unica cosa in comune, un sogno: il successo. Una storia che continua a conquistare ed emozionare nuove generazioni di pubblico ed ispirare i giovani talenti del nuovo millennio.

Fame – Saranno Famosi nell’ultima settimana di permanenza in scena al Teatro San Babila di Milano effettuerà le seguenti repliche: - Martedì 9 aprile ore 20.30 - Mercoledì 10 aprile alle ore 15.30 e alle ore 20.30 - Giovedì 11 aprile alle ore 20.30 - Venerdì 12 aprile alle ore 20.30 - Sabato 13 aprile alle ore 15.30 e alle ore 20.30 - Domenica 14 aprile alle ore 15.30.



_©Angelo Antonio Messina