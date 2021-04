Assegnati gli attesi ASC Awards 2021, i riconoscimenti con cui il sindacato dei direttori della fotografia (American Society of Cinematographers) elegge annualmente le migliori realizzazioni professionali in ambito cinematografico e televisivo.

I loro verdetti consentono di stabilire il favorito agli Oscar da battere nella categoria Best Cinematography dato che nella storia di questo premio su 34 edizioni 15 volte il vincitore dell'ASC Award ha conquistato anche l’Oscar per la Miglior fotografia.

Quest'anno rispetto all'andamento della Stagione dei premi c'è stata una sorpresa dato che ha vinto Erik Messerschmidt per Mank superando il favorito Joshua James Richards per Nomadland. Questo verdetto rende ancora più interessante la gara per la miglior fotografia ai prossimi Oscar.