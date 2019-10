Nella 7.a di Serie A tutta l'attesa è per Inter - Juventus, domenica alle 20:45 a San Siro

È pure inutile ricordarlo. L'incontro clou della 7.a giornata del girone di andata della Serie A è rappresentato dal match che si disputerà a San Siro domenica sera tra Inter e Juventus, che attualmente e rispettivamente occupano i primi due posti nella classifica di Serie A.

Dal punto di vista statistico, gli ultimi 25 scontri tra quelle due squadre giocati a San Siro sono stati decisi con il margine di un solo gol, eccetto per quello dell'aprile 2010 finito 2-0 a favore dei nerazzurri.

Nelle 86 gare disputate in Serie A a Milano contro la Juventus, l'Inter ha vinto 35 volte contro le 23 dei bianconeri, mentre 28 sono stati i pareggi.

In questa stagione l'Inter ha vinto le prime 6 partite di campionato: non accadeva dal 1966, anno in cui riuscì ad imporsi per 7 giornate consecutive.

Questo "derby d'Italia", inoltre, è per l'Inter anche un banco di prova per testare realmente il valore del proprio organico, visto che i successi ottenuti, Lazio a parte, sono arrivati con squadre di seconda fascia, mentre sia con i biancocelesti che nei due incontri di Champions, i nerazzurri sono stati poco convincenti.

La Juventus, invece, dopo un inizio stentato, sembra progressivamente aver migliorato le proprie prestazioni, trovando nella coppia Higuain Ronaldo, grazie all'assistenza di Cuadrado, un duo d'attacco inimmaginabile rispetto ad inizio stagione.



Tra gli altri incontri da segnalare, quello tra Genoa e Milan, due squadre in difficoltà con entrambi gli allenatori che rischiano la panchina in caso di risultato negativo. Il Genoa non batte il Milan dal 2016, e negli ultimi 5 scontri diretti tra le due squadre, lo score vede i rossoneri prevalere con 4 vittorie ed 1 pareggio.



Sarà interessante assistere anche all'incontro tra Torino e Napoli, due squadre che per ragioni diverse hanno bisogno di una vittoria: i granata per evitare le contestazioni per un ennesimo campionato anonimo, i partenopei per mantenere vive le pur flebili speranze di scudetto.

Dal ritorno dei granata in Serie A, nel 2012, il Napoli ha vinto 10 delle 14 partite disputate contro il Torino, di cui 6 su 7 all'Olimpico, facendo registrare solo una sconfitta. Da segnalare però che Belotti ha nel Napoli il proprio talismano, dato che contro gli azzurri, dal 2014 ad oggi, è andato a segno 5 volte, nessun giocatore ha fatto meglio di lui contro il Napoli.



In settimana, è venuto a mancare il patron del Sassuolo Giorgio Squinzi, pertanto la partita tra Brescia e Sassuolo è stata rinviata e si disputerà alle 20:45 del 18 dicembre.



Da ricordare, infine, che la Serie A a girone unico, la prossima domenica compirà il 90esimo compleanno. Infatti, era il 6 ottobre del 1929 quando prese il via, con il formato tuttora in vigore, il primo Campionato di A, che si concluse il 13 luglio 1930 con la vittoria dell'Ambrosiana allenata da Arpad Weisz.