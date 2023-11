Gianluca Ferraresi ha annunciato il ritiro dalle competizioni FLC, dalla prossima edizione infatti, la numero 8, Ferraresi non sarà più presente in campionato. Ecco le parole del pilota Mercedes targato 84:

“Purtroppo devo lasciare. Ho altri progetti da portare a termine nella mia vita. Concluderò chiaramente il campionato FLC 7, e cercherò di farlo al meglio. Ho altri obbiettivi da perseguire, ma non dimenticherò mai l’accoglienza che la community mi ha dato, e ringrazierò sempre il mio compagno di squadra, Fabio Verdi, e anche Raffaele e Luca, per avermi dato questa grande occasione di correre con loro”.