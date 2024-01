#ARGOmenti la rubrica di Argo Credit Management S.p.A. continua a parlarci del settore, con informazioni utili per tutti. In questo articolo ci riassume l’ambito di operatività delle società di recupero crediti in Italia.

Le società di recupero crediti in Italia operano nel settore del recupero di crediti inadempiuti, lavorando per conto di creditori, come banche, istituti finanziari, aziende di telefonia, fornitori di servizi pubblici e altri enti creditizi. Il loro obiettivo principale è recuperare i debiti scaduti che i debitori non hanno saldato secondo le condizioni stabilite.

Ecco alcune delle azioni che le società di recupero crediti possono intraprendere in conformità con le normative vigenti in Italia:

Comunicazioni con il debitore: Le società di recupero crediti possono contattare il debitore per chiedere il pagamento del debito. Questi contatti devono avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy e del Codice di Condotta del settore.

Negoziazione dei piani di pagamento: Possono trattare con il debitore per concordare piani di pagamento rateale o altre soluzioni che consentano di regolarizzare il debito in modo graduale.

Informativa sulla situazione debitoria: Le società di recupero crediti possono fornire informazioni sulla situazione debitoria del cliente, inclusi i dettagli del debito, i pagamenti in sospeso e le possibili conseguenze in caso di mancato pagamento. In generale, ma in particolare in questo caso, è fondamentale che le società di recupero crediti rispettino la normativa sulla privacy, garantendo la sicurezza e la riservatezza delle informazioni personali dei debitori. Pertanto, qualora vi interfacciaste con una società di recupero crediti ascoltate con attenzione quanto hanno da dirvi e soprattutto nel caso chiedeste informazioni anche per vostro conto sarà necessario identificarsi e prestare una collaborazione in tal senso.

Segnalazione alla Centrale Rischi: Possono aggiornare le informazioni sulla situazione debitoria presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia, contribuendo alla gestione del rischio creditizio.

Avvio di azioni legali: In caso di mancato accordo con il debitore, le società di recupero crediti possono intraprendere azioni legali per ottenere un titolo esecutivo. Questo potrebbe portare a procedimenti giudiziari per il recupero del debito.

Pignoramento: In seguito a una sentenza giudiziaria, le società di recupero crediti possono richiedere il pignoramento di beni del debitore per soddisfare il debito.

È importante notare che le società di recupero crediti devono agire nel rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia di recupero crediti. Esistono normative specifiche, come il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), che forniscono linee guida sulla correttezza delle pratiche di recupero crediti, inclusa la protezione dei consumatori da pratiche ingiuste o vessatorie.

Tuttavia, è da sottolineare come queste norme tutelino il consumatore/debitore da pratiche ingannevoli, ma non possono essere un modo di scampare alle reali situazioni debitorie, come molte volte indotto a credere da alcuni speculatori.