MINIS FORUM NPB7 Mini PC: Potente E Compatto

Il MINIS FORUM NPB7 Mini PC è una straordinaria soluzione informatica che combina potenza e compattezza in un unico dispositivo. Con un processore Intel Core i7 di ultima generazione, 32 GB di RAM, uno SSD da 1 TB e una doppia porta USB4, questo mini PC è pronto a sorprenderti.

Prestazioni Potenti

Al centro del MINIS FORUM NPB7 si trova il processore Intel Core i7, che offre prestazioni eccezionali con 14 core e 20 thread. Con una frequenza di clock massima di 5,0 GHz, questo mini PC è in grado di gestire senza sforzo qualsiasi compito, dal lavoro professionale al gaming.

Memoria e Archiviazione Generose

Con 32 GB di RAM e uno SSD da 1 TB, il NPB7 Mini PC offre un'ampia capacità di memoria e spazio di archiviazione. Puoi eseguire applicazioni complesse e archiviare tutti i tuoi file senza preoccuparti di rallentamenti.

Design Efficientemente Raffreddato

Il design del NPB7 Mini PC prevede un sistema di raffreddamento efficiente con due tubi di calore e due prese d'aria. Questo garantisce che il dispositivo rimanga fresco anche durante le sessioni di lavoro o di gioco più intense, mantenendo le prestazioni ottimali.

8K e Multimonitor

Una delle caratteristiche distintive del MINIS FORUM NPB7 è la sua capacità di supportare l'uscita 8K a 60Hz attraverso la doppia porta USB4. Questo ti consente di godere di immagini nitide e dettagliate su schermi ad altissima risoluzione. Inoltre, con due porte HDMI e due porte USB4, puoi collegare facilmente più monitor contemporaneamente, aumentando la tua produttività.

Connessioni Avanzate

Il MINIS FORUM NPB7 è dotato di connettività avanzata, tra cui Wi-Fi, porte USB aggiuntive e porte LAN per garantire che tu possa collegare tutti i tuoi dispositivi senza problemi.

In sintesi, il MINIS FORUM NPB7 Mini PC è una potente macchina in un formato compatto. Offre prestazioni elevate, spazio di archiviazione generoso e capacità di visualizzazione 8K, rendendolo la scelta ideale per chi cerca un mini PC che si adatti a una varietà di esigenze, dal lavoro alla multimedialità.