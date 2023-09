Nel corso della seduta congiunta della prima e della seconda Commissione consiliare, presiedute rispettivamente dai Consiglieri Valentina Cocuzza e Franco Rizzo, è stato dato parere favorevole alla modifica del regolamento per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico approvato dal Consiglio comunale nell’aprile del 2022. La modifica riguarda la parte, nella quale il Comune dovrà restituire la cauzione versata a garanzia dei lavori da fare: in atto infatti la tempistica era uguale per cittadini e grandi aziende.

“Abbiamo ritenuto opportuno operare questo correttivo – ha spiegato il Sindaco Midili intervenendo ai lavori – a seguito di diverse segnalazioni di cittadini, che avevano queste somme bloccate da parecchio tempo.

È stato verificato che effettivamente a fronte di piccoli interventi la tempistica era uguale a quella delle grosse aziende, che effettuano scavi ben più importanti, per cui si è deciso di dimezzare i tempi di attesa dei cittadini, fissando in sei mesi i tempi per il collaudo da parte degli uffici”. Nel corso della seduta i Consiglieri Gaetano Andaloro e Lorenzo Italiano hanno posto alla attenzione del Sindaco delle anomalie sui lavori in Via Umberto I, precisando che la pietra lavica, che c’era prima, è stata sostituita col cemento, sottolineando anche che questi lavori sono stati fatti allo stesso modo in alcune vie del centro.

Altra criticità segnalata, in via Matteo Nardi, dove, a loro detta, tutte le piastrelle sostituite risultano lineate e sicuramente – hanno aggiunto Italiano e Andaloro – sarà dovuto al fatto che non sono dello spessore da sopportare il peso del passaggio degli automezzi. Midili ha spiegato che le mattonelle utilizzate sono dello stesso spessore delle precedenti, anche se magari il materiale non è il massimo per sopportare il peso delle autovetture in passaggio.