Lido di Bellagio: 18/5 Staff Night, 19/5 Black Rabbit

La stagione di Lido di Bellagio entra nel vivo. Venerdì 18 maggio 2018 prende vita uno Staff Night che è anche una bella occasione per presentare il Sushi Bistrot del Lido. Dalle 21 alle 23 in questo nuovo spazio ci si rilassa gustando sushi a bordo lago. Dalle 23 e 30 si balla con i dj resident di Lido di Bellagio, Jahn & Ser J. Durante la serata verrano poi distribuite le nuove Summer Card (staff, local, university), pensate per ottenere riduzioni e agevolazioni per tutta la stagione 2018. Ingresso omaggio per tutti. Il dress code è un semplice sorriso (Smile!), ricordando che al Lido di Bellagio si balla dentro e fuori anche quando piove. Navetta Cadenabbia - Bellagio (ore 21:00 - 22:00 - 23:00 - 00:00) € 5,00 a persona.

Sabato 19 maggio poi al Lido di Bellagio arriva Summer Tour di Black Rabbit, evento che fa muovere a ritmo di reggaeton, hip hop, r'n'b & pure di tante summer hit. Sul palco c'è la scatenata animazione Black Rabbit, mentre in console, insieme ai resident Jahn & Ser J vanno Lele Margot (voice) e Fabry Violino (dj). Official Partner m2o.



