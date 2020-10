Nonostante la nebbia, a Reggio Emilia si sono viste 6 reti nell'anticipo della 5.a qgiornata di Serie A tra Sassuolo e Torino.

L'incontro, sicuramente avvincente e spettacolare, è finito 3-3, con i granata che hanno finalmente conquistato il primo punto in classifica in questa stagione. Per il Sassuolo, che a pochi minuti dalla fine del tempo regolamentare era in svantaggio di due reti, quello di ieri sera è stato comunque l'ennesimo risultato utile (3 vittorie e 2 pareggi) per la squadra di De Zerbi (unica insieme a Milan e Juventus), che vanta il miglior attacco della Serie A con 16 gol, che si conferma, per ora, al secondo posto in classifica con 11 punti, anche se con una gara in più delle altre.

Al 79' il Torino era in vantaggio 3-1 col terzo gol firmato da Lukic. Prima di lui erano andati in gol Linetty (unico gol del primo tempo, al 33') e Belotti (77'), sempre per il Torino, mentre Djuricic al 71' aveva recuperato parzialmente lo svantaggio per il Sassuolo grazie ad un colpo di tacco.

La squadra di De Zerbi ha poi messo in parità l'incontro con un tiro all'incrocio da fuori area di Chiriches (84') e un colpo di testa di Caputo (85'), capocannoniere del torneo con 5 gol insieme a Belotti.

Il pareggio di Caputo è stato poi convalidato dopo lunga review del VAR, tanto che il tempo di recupero a fine partita è stato di 7 minuti.