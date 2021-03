Di Vincenzo Petrosino - Salerno -

Sembra che da poche ore sia in corso il cosiddetto vertice dello "Stato maggiore" del Movimento 5 Stelle. Si sta pensando ad un futuro assetto del Movimento e a quanto pare sembra stia partecipando anche l'ex premier Conte, new entry grillina.

Cosa commentare di questa notizia da conoscitore del Movimento cinque stelle ?

Stati generali, vertici, nuovi assetti... sono cose talmente distanti dal Movimento cinque stelle, quello del boom del 2013 , che faccio troppa fatica a comprenderle.

Gli attuali vertici nel 2013 erano solo turisti per caso portati dalla famosa base degli attivisti quali "terminali di rete".

Uno valeva uno e con tutte le contraddizioni oggi sembrano che alcuni valgano molto di più.

E il capo? Conte che pur apprezzando la sua volontà e improvvisazione di premier è una figura che nessuno dei vecchi attivisti, di coloro che gazebo su gazebo hanno portato quella gente a Roma, credeva di vedere mai.

Stendiamo un velo pietoso sulla famosa scatoletta di tonno da aprire nel 2013 e sul non siamo un partito e non siamo una casta ma cittadini punto e basta. Archiviata...

Ovviamente mi chiedo questo " impupazzamento" questa "mummia" di Movimento quale collocazione dovrebbe avere? Hanno fatto fuori gli attivisti storici validi su molti territori , hanno distribuito incarichi ad amici e altri, hanno aperto alla società civile con gente che doveva "fare tremare i polsi" e invece sono crollati molti e tutti come cartapesta.

Poi ecco Conte l'uomo dei miracoli... temo che l'Italia ami la speranza dell'uomo forte, del principe azzurro , della principessa che bacia il rospo e lo fa diventare principe.

Purtroppo non è così: bruceranno anche Conte come tanti e come tutti. Nel movimento si raccontava, scherzando, che ne resterà uno solo, bisogna vedere chi!

Certamente il Movimento 5 stelle non è più nel cuore di tanti attivisti e anche di vecchi votanti che , a dire il vero sui social ,stanno mostrando tutto il loro malessere.

Troppi tradimenti sui vari territori, troppi no che sono divenuti sì, insomma lo sfascio. Si tav, si Tap, si Ilva si aeroporti Firenze Salerno , si Basilicata, Sulcis....ed ecco il famigerato Ministero della transizione ecologica. E giù parole e belle cose proprio da coloro che non solo non hanno difeso i territori come avevano promesso in campagna elettorale ma ora parlano " di Ambiente " di " green..... ( Tav- Tap- Ilva- Sulcis- Basilicata, tdf ) .

Mi sorge un dubbio reale : Ma questa gente conosce cosa è l'ambiente , il green , l'inquinamento oppure parla a Vanvera?

Se poi vediamo Casalino che in Tv gira come un novello genio della lampada vestito di gioielli, a pubblicizzare il suo " portavoce " possiamo forse anche dire che il vero Movimento è definitivamente morto: una prece e si dispensa da visite e fiori.

"Una vita piena di tematiche forti , il concetto del riscatto, classico ragazzo del sud , opportunità... per fare capire la necessità di prendere l'ascensore sociale" , ecco da grande fratello alla politica a Portavoce , l'ennesima costruzione forzata ,a mio giudizio, di un feticcio come tanti ,che non emergono e restano sotto terra , pur più validi.

Uno che ha passato " tutta la vita a studiare " ma come tanti caro Rocco come troppi.... solo il caso ? Il movimento e i cinque stelle turista qualcuno "per caso , nel posto giusto al momento giusto, nulla di più.

Se ami la Puglia come racconti , le tue origini... pensa all'Ilva e non al

" Portavoce " da sponsorizzare con l'aiutino dei tanti in tv . La voce rotta dall'emozione si usa magari non sò anche per i bambini di Taranto o quelli di terra dei fuochi o di gela....o magari del Sulcis o del Veneto ?

Se poi lo sentiamo parlare di regole e dire che il Movimento ha tenuto fede alle cose promesse, allora più che il genio della lampada somiglia ad un pinocchio uscito solo dal vecchio buon libro di Collodi .

Di questa sera su facebook : "Sono anni scrive Luigi Di Maio - che ci danno per morti, sbagliando. Il MoVimento 5 Stelle non solo è vivo, il MoVimento è il presente e scriverà il futuro di questo Paese. Oggi è una giornata molto importante, Giuseppe Conte ha raccolto il nostro invito a elaborare nei prossimi giorni un progetto rifondativo e di rilancio dell'azione del M5S".

Sarà lo stesso ex premier ad elaborare il progetto rifondativo dei pentastellati !

Un progetto con cui il M5S punta a diventare "centrale nel quadro politico italiano" con una maggiore apertura anche alla società civile.

Al summit , alla fine tenuto a Roma al solito hotel Forum dove alloggia Grillo , c'erano anche Rocco Casalino e Andrea Ciannavei, l'uomo che si occupa delle innumerevoli diatribe legali del M5S. La fine del Movimento cinque stelle e l'inizio di " altra cosa ".

Si farà anche un " partito " ma che sarà Movimento 5s telle , a mio giudizio, possono solo sognarlo.

