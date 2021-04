“Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare”. E con questa frase evergreen che la conduttrice Agata Reale ha deciso di annunciare l’inizio della nuova fase di The Coach, il talent show di successo in onda su 7Gold dal lunedì al venerdì alle 19.00. Per la prima volta, da quando ha avuto inizio questa terza edizione, tutti i talenti si esibiranno infatti di fronte alla giuria, formata per l’occasione dall’attore e ballerino Massimiliano Varrese, dalla ballerina e coreografa Maura Paparo, dalla cantante Meriam Jane e dal ballerino e coreografo Davide Franconeri, l’insegnante vincitore di The Coach 2.

Ballerini, cantanti, attori e performer, tutti seguiti dai loro rispettivi coach, scenderanno sul palco per regalare ai giudici, ma soprattutto ai telespettatori, la loro arte in un crescendo di emozioni e numeri di spettacolo in grado di far divertire, riflettere ed intrattenere il pubblico. Una fase cruciale per il programma ideato da Luca Garavelli e Marco Zarotti, che ne cura anche la regia. Chi riuscirà a superare la Fase Sfide di The Coach e continuerà a concorrere per la vittoria finale? Per scoprirlo basterà sintonizzarsi ogni giorno su 7Gold. Che la battaglia abbia inizio!