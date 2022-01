Il Brentford, squadra che milita nella parte destra della classifica di Premier League, ha annunciato lunedì mattina di aver messo sotto contratto il centrocampista danese Christian Eriksen, 29 anni, che ha ottenuto il nulla osta internazionale per poter riprendere l'attività agonistica, dopo che la scorsa estate il suo cuore ha improvvisamente cessato di battere mentre con la nazionale danese stava disputando il primo degli incontri del girone di qualificazione di Euro 2020.

Dopo esser diventato un nuovo giocatore del Brentford, Eriksen ha inviato questo messaggio ai suoi nuovi tifosi.

Tra i motivi per cui Eriksen abbia deciso di optare a favore del Brentford per il suo ritorno all'attività agonistica, non deve essere stato secondario il fatto che il suo allenatore sia il danese Thomas Frank.



Sempre per quanto riguarda la Premier, da segnalare l'approdo di Frank Lampard al Goodison Park, sarà lui, dopo l'esperienza al Chelsea, a sostituire Rafa Benitez alla guida dell'Everton.

Infine, singolari le scelte del Tottenham, che ha risolto i problemi di surplus e di bilancio della Juventus, ingaggiando Bentancur e Kulusevski, spesso al centro delle critiche per le loro prestazioni non certo brillanti in bianconero... anche in questa stagione. Gli ex Paratici e Conte hanno fatto un bel favore al loro ex club, mentre i tifosi degli Spurs già storcono il naso per il loro arrivo.