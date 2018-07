Marchionne: situazione di salute impensabile fino a poche ore fa. Sostituito negli incarichi di FCA, Ferrari e CNH

Sono profondamente addolorato per le condizioni di Sergio. Si tratta di una situazione impensabile fino a poche ore fa, che lascia a tutti quanti un senso di ingiustizia.

Il mio primo pensiero va a Sergio e alla sua famiglia. Quello che mi ha colpito di Sergio fin dall’inizio, quando ci incontrammo per parlare della possibilità

che venisse a lavorare per il Gruppo, più ancora delle sue capacità manageriali e di una intelligenza fuori dal comune, furono le sue qualità umane, la sua generosità e il suo modo di capire le persone.

Negli ultimi 14 anni, abbiamo vissuto insieme successi e difficoltà, crisi interne ed esterne, ma anche momenti unici e irripetibili, sia dal punto di vista personale che professionale.

Per tanti Sergio è stato un leader illuminato, un punto di riferimento ineguagliabile. Per me è stato una persona con cui confrontarsi e di cui fidarsi, un mentore e soprattutto un amico. Ci ha insegnato a pensare diversamente e ad avere il coraggio di cambiare, spesso anche in modo non convenzionale, agendo sempre con senso di responsabilità per le aziende e per le persone che ci lavorano.

Ci ha insegnato che l’unica domanda che vale davvero la pena farsi, alla fine di ogni giornata, è se siamo stati in grado di cambiare qualcosa in meglio, se siamo stati capaci di fare una differenza. E Sergio ha sempre fatto la differenza, dovunque si sia trovato a lavorare e nella vita di così tante persone.

Oggi, quella differenza continua a farla la cultura che ha introdotto in tutte le aziende che ha gestito e ne è diventata parte integrante.

Le transizioni che abbiamo appena annunciato, anche se dal punto di vista personale non saranno prive di dolore, ci permettono di garantire alle nostre aziende la massima continuità possibile e preservarne la cultura.

Per me è stato un privilegio poter avere Sergio al mio fianco per tutti questi anni.

Chiedo a tutti di comprendere l’attuale situazione, rispettando la privacy di Sergio e delle persone che gli sono più vicine.

Coniugando al passato tutti i verbi della dichiarazione sopra riportata, la nota diffusa da FCA a firma di John Elkann potrebbe tranquillamente essere utilizzata come un'orazione funebre in memoria di Sergio Marchionne.

Che cosa è accaduto? Lo spiega un altro comunicato ufficiale diffuso oggi da FCA.

In riferimento alle condizioni di salute di Sergio Marchionne, Fiat Chrysler Automobiles comunica con profonda tristezza che in settimana sono sopraggiunte complicazioni inattese durante la convalescenza post-operatoria del Dr. Marchionne, aggravatesi ulteriormente nelle ultime ore. Per questi motivi il Dr. Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa.

Il Consiglio di Amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles, riunitosi in data odierna, ha espresso innanzitutto la sua vicinanza a Sergio Marchionne e alla sua famiglia sottolineando lo straordinario contributo umano e professionale che ha dato alla Società in questi anni.

Il Consiglio ha deciso di accelerare il processo di transizione per la carica di CEO in atto ormai da mesi e ha nominato Mike Manley Amministratore Delegato. Il Consiglio proporrà quindi alla prossima Assemblea degli Azionisti, che sarà convocata nei prossimi giorni, che Manley sia eletto nel Consiglio in qualità di amministratore esecutivo della Società.

Nel frattempo, al fine di garantire pieni poteri e continuità all’operatività aziendale, Manley ha ricevuto dal Consiglio stesso le deleghe ad operare immediatamente come CEO. Manley assumerà anche la responsabilità dell’Area Nafta.

Manley e la squadra di management lavoreranno alla realizzazione del piano di sviluppo 2018-2022 presentato a Balocco il 1 giugno scorso, che assicurerà a Fiat Chrysler Automobiles un futuro sempre più forte e indipendente.

Marchionne è stato sottposto ad un intervento chirurgico in Svizzera, circa tre settimane fa, per un problema alla spalla. La natura dell'intervento non è stata resa nota, ma considerando le parole utilizzate dalla comunicazione ufficiale FCA, sembra che l'ex amministratore delegato sia in condizioni di salute disperate.

Chi lo sostituisce, Mike Manley, è un signore nato in Inghilterra, che è stato uno dei più stretti collaboratori di Marchionne e, in passato, è stato responsabile della pianificazione dei prodotti e di tutte le attività di vendita al di fuori del Nord America.

Marchionne, 66 anni, aveva già annunciato la sua uscita da FCA nei primi mesi del 2019, anche se avrebbe dovuto mantenere la carica di presidente e amministratore delegato di Ferrari fino al 2021. Ma alla guida della casa di Maranello è stato nominato Louis Camilleri, che sarà il nuovo amministratore delegato.

Anche CNH Industrial, a cui è affidato il settore dei veicoli industriali e di cui Marchionne era presidente, ha nominato Suzanna Heywood come suo sostituto.

Queste nomine hanno accelerato il processo di transizione ai vertici del gruppo con l'uscita di Marchionne, 66 anni, che era prevista nei primi mesi del 2019.