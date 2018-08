Mercati, la marcia di IOTA (crypto) non accenna a fermarsi

Quando si parla di valute digitali, di solito i titoli spettano sempre alle solite note: Bitcoin, Ripple, Ethereum e via dicendo.

Nelle ultime due settimane, però, è salita alla ribalta una moneta digitale non proprio famosissima: IOTA. Da metà agosto il suo rally sui mercati l'ha portata addirittura a raddoppiare il proprio valore, portando a far toccare la sua capitalizzazione al non irrilevante valore di 2 miliardi di dollari.

Qual è il motivo di tale ascesa? Che la "IOTA Foundation", di recente, ha stipulato alcuni accordi con importanti brand nel settore dell'automotive e dell'Hi-tech come, ad esempio, Fujitsu.

Infine, non bisogna neppure dimenticare che alcune società operanti nell'ambito dell' Internet of Things stanno valutando la possibilità di utilizzare il "distributed ledger" di IOTA per integrarne le funzionalità all'interno delle loro applicazioni.