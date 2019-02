Pelledoca - Milano: 14/2 San Valentino, 15/2 Cena Cantata + Scent of a Woman, 16/2 Incontri Ravvicinati / Single Party

Il lungo weekend di party che inizia per San Valentino, il 14 febbraio e si conclude all'alba di domenica 17 febbraio al Pelledoca - Milano è pieno di appuntamenti da non perdere per chi vuol ballare con il sorriso. E ogni party inizia per chi lo desidera gustando i piatti d'eccellenza del ristorante del club.

Ovviamente la cena di giovedì 14 febbraio è dedicata alle coppie di innamorati. Amare vuol dire viziare e San Valentino é il momento giusto per viziare chi si ama... e regalare emozioni. Perché si sa… l'amore è goloso ed il cibo è l'inizio della seduzione. Dalle 23:00 DJ Set Happy Music anni '80,'90, 2000 con Dj Peter K e Giancarlo Romano Voice.

Venerdì 15 febbraio il programma al Pelledoca Milano è decisamente interessante. Innanzitutto si mangia, sempre molto bene. Chi lo desidera anche alla carta, grazie alla ormai celeberrima... e non si mangia soltanto. E' la serata dell'ormai celeberrima Cena Cantata del Pelledoca. E' senz'altro un gran bel modo di iniziare il weekend, con gli amici, cantando e divertendosi. In console Dj Peter K, e al microfono Manuel Manima e Giancarlo Romano Voice. Più tardi il party diventa "Scent of a Woman", con musica che dà decisamente buone vibrazioni, ovvero good vibes: Pop, House, Electronic & Reggaeton...

Sabato 16 febbraio 2019 invece al mixer di Pelledoca Milano arriva Luca Dorigo, celebrity dj decisamente scatenato. La festa è dedicata a chi in amore si sente un po' disperato (ma non troppo) e si chiama Incontri Ravvicinati Single Party. Viene presentata tra l'altro l'app Winker e ovviamente si balla fino all'alba.

Pelledoca Milano - Music & Restaurant

http://www.pelledoca.org

https://www.facebook.com/PELLEDOCAMILANO

Viale Forlanini, 121 - 20134 Milano

info e prenotazioni 027560225