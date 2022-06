Una settimana per capire l'importanza degli ecosistemi marini, della protezione dei mari e per una economia sostenibile delle risorse marine.

Questo è il programma della prima edizione della Milano Ocean Week che si svolgerà nel capoluogo lombardo dal 8 al 12 giugno.

La manifestazione, ad ingresso gratuito, è organizzata dalla One Ocean Fundation in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, con il sostegno di Prefettura e Comune di Milano.

One Ocean Foundation è una realtà italiana di rilevanza internazionale per la salvaguardia dell'oceano - promuovendo un'economia blu sostenibile e migliorando la conoscenza degli oceani attraverso la divulgazione delle ricerche portate avanti dal suo comitato scientifico e dagli altri organismi internazionali -, nata nel febbraio 2018 a seguito dello One Ocean Forum, organizzato a Milano nell'ottobre 2017 dallo Yacht Club Costa Smeralda per celebrare il suo 50° anniversario.