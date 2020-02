La MotoGP, nel secondo fine settimana di febbraio, è tornata in pista per il primo test stagionale 2020 che si è svolto in Malesia, sul circuito di Sepang.

Nei tre giorni di prove della classe regina, Fabio Qartararo, con la M1 2020 del team Petronas Yamaha SRT, è risultato ogni volta il più veloce in pista, abbassando i tempi sul giro fino ad ottenere l'odierno 1:58.349, come miglior risultato.

L'altro record lo ha fatto registrare invece Maverick Viñales, sulla Yamaha ufficiale, che nell'ultimo giorno di prove ha lavorato soprattutto in prospettiva gara, percorrendo ben 83 giri (quasi 4 gran premi) per provare le ultime novità portate dal Giappone. Con l'altra Yamaha, Valentino Rossi si è piazzato invece al quinto posto, a meno di due decimi da Quartararo.

La prima Honda la troviamo invece seconda, con un distacco di 82 millesimi, ma non è quella ufficiale di Marquez, bensì la LCR Castrol dell'inglese Cal Crutclow.

Il campione del mondo in carica, che è stato anche vittima di una caduta decidendo così di terminare il test un'ora prima della chiusura, deve ancora fare i conti con i postumi dell'operazione alla spalla, e si così limitata a veder girare il fratello Alex che da quest'anno sarà suo compagno nel team Honda di MotoGP.





