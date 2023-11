Con le relazioni dell’economista Stefano Zamagni e del teologo francese padre François-Marie Léthel, si è concluso il 15 Novembre 2023 il Convegno “Dimensione comunitaria della santità” organizzato dal Dicastero delle Cause dei Santi. Il cardinale Semeraro: anche l’amicizia è un aspetto da scoprire nella comunione dei santi.

Ha affrontato il tema della santità degli sposi e della famiglia, padre François-Marie Léthel, della Pontificia Facoltà Teologica Teresianum, evidenziando, anzitutto, che “la dimensione comunitaria della santità si manifesta in modo privilegiato nel matrimonio e nella famiglia” e che nella Gaudete et exsultate Papa Francesco spiega che “ci sono molte coppie di sposi sante, in cui ognuno dei coniugi è stato strumento per la santificazione dell’altro”. Quindi, il teologo francese dell’ordine dei carmelitani scalzi ha illustrato una serie di esempi di santità nel matrimonio (Vatican News).

Per il Movimento internazionale dei sacerdoti sposati ancora affermazioni di principio smentite da prassi ecclesiali come quella di tenere ancora lontani dal ministero pastorale attivo le famiglie dei preti sposati che hanno ricevuto una chiamata vocazionale come le altre famiglie del popolo di Dio.