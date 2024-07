Il brano invita il pubblico ad immergersi in una dimensione onirica e astrale.

L’eclettico duo di dj e producer Bro Berri presenta il nuovo singolo “Nightlife”, disponibile sugli stores digitali dal 26 luglio 2024 e nelle radio italiane in promozione nazionale dal 23 agosto 2024. Produzione impeccabile curata nei minimi dettagli che non lascia scampo già dal primo ascolto, destinato a rimanere in testa strizzando l’occhio alle radio. Arrangiamenti attuali e di tendenza che evidenziano una maturità artistica decisamente fuori dal comune. Con “Nightlife” si oltrepassano i confini conosciuti accompagnando il pubblico nel mood sensuale e onirico degli artisti che con le loro interpretazioni vocali, sentite e autentiche, donano al tutto un forte impatto emotivo. Si tratta di un vero e proprio viaggio ideale fra le mura di un nightclub utopico, in cui l’eleganza e l’euforia si alternano in una danza intima e dinamica, senza mai scontrarsi. I suoni dark dei sintetizzatori trasportano l’ascoltatore in uno spazio ultraterreno, dove le voci dei due cantanti si completano a vicenda, come nel simbolo dello yin e dello yang. Le suggestioni della dimensione notturna sono favorite dalla perfetta mescolanza fra l’hip hop e la techno, due generi che trasmettono un senso di nuova libertà, anche attraverso le brillanti metafore nel testo. L’adrenalina dei Bro Berri è contagiosa ed è possibile esserne invasi dai piccoli club ai palchi dei grandi festival: il loro obiettivo è quello di creare atmosfere innovative, adatte ad un pubblico che accoglie positivamente la novità e cerca vie di fuga in mondi paralleli.

“Suoni dallo spazio ascoltiamo (cosa siamo)? Energia in fondo è ciò che siamo.” Bro Berri

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/album/18iE2E2hIu34wt3N5pe4lz?si=I-44HezPSjWGkgb4G6DxPQ

Storia della band

I Bro Berri sono un duo di dj, produttori e cantanti italiani, formato dai fratelli Stefano ed Enrico Berretti. Sono nati in Riviera d’Ulisse, cresciuti a Cagliari e Civitavecchia; attualmente, abitano a Milano, città in cui si muovono nel panorama EDM, ricevendo supporto da artisti come David Guetta, Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo Martin Solveig, Bob Sinclair e Deorro. Il loro collettivo BB SQVAD, nonché format, è una realtà emergente in Italia e all’estero: hanno la possibilità di collaborare con artisti famosi ed esibirsi sui palchi grazie a dj sets e organizzazioni di eventi. La loro evoluzione stilistica e sonora è continua: vogliono raccontare la loro storia e i propri pensieri attraverso la musica elettronica ed hip hop, mostrando la propria autenticità nel panorama artistico contemporaneo.

Instagram: https://www.instagram.com/broberri/?hl=it

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCR2QpazFfT7vRYq2uFJEhqA

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@broberri?_t=8o5j1p9quGH&_r=1