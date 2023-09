Durante il periodo del Covid, quando la comunicazione sembrava preclusa a tutti, grazie alla tecnologia abbiamo capito che possiamo essere lontani fisicamente, ma vederci, parlare, conoscerci è possibile, e proprio in quel periodo ho conosciuto persone meravigliose che con il passare del tempo sono diventati degli amici, tra questi vi è Michela Ricoveri, in arte CORA, artista, interprete e cantautrice toscana. Ho dunque deciso di intervistarla, ma in modo informale, proprio come fanno le vecchie amiche al telefono.

Michela com’è iniziata la tua passione per il jazz?

“Sin dall'infanzia canto e "gioco" con la musica e con la nappa delle tende, orgogliosamente reinventata a microfono, da adolescente, negli anni ottanta, inizio a scrivere una serie di piccoli pensieri d'amore, successivamente sviluppati ed utilizzati nei testi di cui oggi sono autrice. Durante la mia prima giovinezza, trascorrevo interi pomeriggi ad ascoltare e "sbirciare" l'amica Fiorenza Messicani, oggi Maestra di Musica e di Sassofono , mentre studiavo solfeggio, assorbivo le prime nozioni musicali di base. Nei primi anni novanta, con l’indipendenza economica raggiunta con il primo ed attuale lavoro di impiegata bancaria, comincio a studiare canto Pop Moderno con la Soprano Perla Trivellini Nello stesso periodo inizio le prime serate di piano bar nei locali di Pisa,Lucca e Versilia. Dagli anni che vanno dal 90' al 94' incido come interprete diversi brani inediti, collaborando con diversi autori di prestigio: “Un grande amore) “I fiori della vita” (Vessella) “Si fa presto a dire no”(Vessella) “Voglio” (Guerrini).”

L’ascolto molto interessata e scopro che è davvero una grande artista, ma non voglio interromperla, rimango in ascolto tanto che lei mi chiede: -Ma ci sei ancora? – Rispondo di si e la invito a continuare.

Beh! Dove eravamo rimaste? – Ah, si ricordo…

“Nello stesso periodo, proseguo ad impegnarmi nei miei studi di canto a Bologna, con la Maestra Tania Bellanca che, fin dalle prime lezioni, scopro la mia forte predisposizione verso il canto jazz. In seguito ho partecipato a diversi importanti concorsi canori nazionali fra cui Castrocaro, Talento per Sanremo (finalista nazionale),Una Voce per Sanremo (finalista nazionale). Nel 2010, dopo un lungo periodo di pausa introspettiva, sono tornata a cantare, appassionandomi in maniera molto particolare ed "empatica" al Jazz studiandolo, con le Maestre Michela Lombardi, Greta Ciurlante Mirall, Sara Maghelli.

Eugenio Corsaro ed Andrea Garibaldi. Nel 2014 CORA si dedica al tanto sospirato ritorno in scena, producendo l'opera-concerto pop-jazz "un po di me", conquistando il suo sold out l’11 Aprile 2014 alla Scacchiera di Coltano (Pisa). Dal 2014 ad oggi l'Artista continuo la mia formazione e ricerca artistica, partecipando a numerose e preziose Masterclass di Canto Jazz e workshop artistici con: studio improvvisazione con la Maestra Maria Laura Bigliazzi presso Accademia Siena e canto Gospel con il maestro Eric B Turner, approfondisco canto Blues a una Masterclass di Nick Becattini, inizio a studiare Dizione e Recitazione con Gianna Martorella, effettuo una Masterclass di Stesura e Lettura del Copione con Simone Petralia e mi preparo al Casting ed Interpretazione Ruoli con Roberto Bigherati, Sicurezza Scenica con Fioretta Mari e Canto Pop col maestro Luca Pitteri approfondendo le tematiche del cantautorato. Come tu sai dal 2020 al 2022, complice l’isolamento pandemico, riapro il cassetto dei pensieri appuntati nel corso della vita e ricomincio a scrivere con passione. Nell'agosto del 2021, registro in Siae il mio primo pezzo come autrice “Uomo” avviando i lavori di scrittura e pubblicazione della mia prima produzione discografica.

Negli anni successivi, mi sono messa al servizio di diverse associazioni ed organizzazioni benefiche, che operano nel sociale, arricchendo cosi la mia capacità di donarmi con arte e grazia in azioni di solidarietà reali e costruttive. Grazie a questa volonta' di donarsi, nel Settembre 2021 realizzo: - un concerto a Spoltore per il Mercato Solidale di Pescara (banco alimentare) collaborando con diversi artisti del calibro di: Timothy Cavicchini, Simone Coccia Colaiuti, Jessica di Marino, Giovanna Taormina; Alessandro Gubbini, Michele Cucuzza ecc.... - ogni anno dal 2016 ad oggi ho effettuato due concerti l'anno in Luglio e in Dicembre per l'Associazione “Nicola Ciardelli Onlus” (raccolta fondi per il reparto di oncoematologia pediatrica di Pristina Kossovo) - Nel maggio 2023 ho offerto il concerto per l'inaugurazione del parco giochi per bimbi disabili "Happyland" promosso ed organizzato dall'Associazione “Mirko Toller Happyland” di Segonzano (Trento).

Nel Luglio 2023 ho offerto il concerto all'Associazione benefica “Voices in the wind” che si occupa di avvicinare al canto corale le persone adulte ed anziane. - in Agosto 2023 ho offerto il concerto al “Comitato difesa Coltano” (Pisa) che si occupa della tutela e del rispetto dell’ambiente.

Ascoltarla parlare è un incanto , ma l’ho sentita cantare e non avrei voluto che smettesse più, ho chiuso gli occhi ed ho compreso che il jazz è dentro di noi solo che non comprendiamo bene cosa sia davvero, ma ci appartiene. Grazie Michela per quello che sei e quello che fai.