Marco Agostinelli nasce a Panicale, in Umbria, nel 1961. Dal 2007 vive e lavora a Venezia. Artista visivo e regista ha presentato i suoi lavori in luoghi prestigiosi in tutto il mondo. Nell'anno 2000 riceve il premio alla carriera al 18° Festival del Cinema sull'Arte di Montreal.

Dal 1992 ad oggi ricordiamo alcuni tra i luoghi più importanti che hanno ospitato il suo lavoro: Biennale del Cinema sull'Arte del Centro Pompidou di Parigi; Accademia di Brera, Triennale e Museo della Permanente di Milano; Museo Archeologico di Napoli; FIT Museum e Istituto di Cultura di New York; National Gallery di Washington; Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles; Hunter Museum di Chattanooga; International Sculture Center di Chigago; Università di Princeton; Festival del Cinema di Locarno; Centro Espositivo della Rocca Paolina di Perugia; Museo di Arte Contemporanea di Ascona; Piantagione Paradise di Bolognano; Fortino S. Antonio di Bari; Museo Stauros di Arte Sacra Contemporanea; Museo Villino Boncompagni Ludovisi, Palazzo delle Esposizioni e Museo Crocetti di Roma; Museo dei Bozzetti di Pietrasanta; Palazzo Collicola Arti Visive di Spoleto; Museo di Arte Contemporanea di Caserta; Palazzo Ducale di Genova; Film Festival di Torino; Viper Film Festival di Basilea; Giornate del Cinema Italiano di Sorrento; Fabbrica del Vapore/Invideo di Milano; Biennale Arte e Industria di Labin; Biennale di Venezia, Palazzo Zenobio, Spazio Thetis Arsenale Novissimo, Galleria 925 e Museo Fortuny di Venezia. Ha collaborato a lungo con i Musei Civici di Venezia per la realizzazione di cortometraggi e spot.

Dal 2001 è Accademico di Merito dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia.

Dal 2020 il suo archivio film, documentari e VideoArte è stato considerato dal Ministero per i Beni Culturali patrimonio di archiviazione nazionale.

Nel 2021 ha vinto il premio Bio&Art al MISFF (Montecatini International Short Film Festival).