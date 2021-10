Organizzato con professionalità e competenza - martedì 21 settembre - dalla "P&P Leisure Private Ltd" di Patricia Aleman e Prasanna Weerasooriya (Società specializzata nel settore dell'Alta Moda e particolarmente rinomata a livello internazionale per le analoghe iniziative che da tempo promuove e gestisce durante le "Settimane della Moda" a Parigi, Londra, New York e Dubai), il "RockStarr Fashion Show" - prodotto dallo stesso Prasanna e pianificato in un rapporto di "partnership" con l'omonima Company statunitense (la "RockStarr Company USA") ha rappresentato l'evento inaugurale della "Milano Fashion Week" d'autunno nelle sontuose Sale dell'esclusivo "Rosa Grand Star" Hotel a poche decine di metri dal Duomo e nel cuore del prestigioso "triangolo della moda" che ha reso celebre il capoluogo lombardo in ogni angolo del mondo.

In un contesto generale che ha sancito il ritorno ad eventi complessivamente svoltisi "in presenza" - dopo i lunghi mesi di emergenza sanitaria nei quali ad ogni stilista veniva consentito di presentare le nuove creazioni in prevalente modalità "streaming" online - il "RockStarr Fashion Show" (brillantemente condotto da Riccardo Pagan, già "Mister Italia" nel 2018 e noto personaggio televisivo, in collaborazione con l'attrice e cantante Stefania Pacchiega nota anche in qualità di ballerina ed istruttrice di danza) ha visto la partecipazione di 12 "fashion designers" provenienti dai vari continenti e la presentazione in Anteprima di collezioni le cui linee stilistiche, in un originale "mix" di colori ed immagini", sono state molto apprezzate dal pubblico in Sala e dai numerosi addetti ai lavori (giornalisti, "bloggers" e "buyers" internazionali) coinvolti nell'iniziativa in veste di osservatori.

Con la supervisione ed il coordinamento di Lucia Helena Ribeiro - grande organizzatrice di eventi ad alto livello, responsabile dello "staff/management" del "RockStarr Fashion Show" in riferimento alle modelle impegnate in passerella e del loro "make up"/"hair styling" nonché recentemente autrice di "L'uomo senza cuore" nel quale tratta il drammatico tema della violenza sulle donne - hanno presentato le rispettive creazioni:

Antonio Chavez (Canada)

Pina Grasso (Italia)

Halide Kelmendi (Kosovo/"Svolge")

Irina Bogdanova (Russia)

Dorina Rosca ("Waletty Design"/Principato di Monaco)

Robert Naorem (India)

Liliana Larisa (Romania)

Damiana Fiorentini (Italia)

Leonardo Angelo (Italia)

Jhoy Gacad (Filippine)

"International Fashion" di Lucia Helena Ribeiro e Acrisio Neto (Brasile)

Mirela Baicu (Romania)



Tra un "défilé" e l'altro, non sono mancati alcuni momenti di spettacolo ed intrattenimento oltre a frequenti intermezzi di premiazione di cui sono stati protagonisti numerosi rappresentanti di primissimo piano del mondo dell'arte, della moda e della cultura: ricordiamo tra gli altri l'artista e pittrice bresciana di origine vietnamita Thuy Mary Le (già destinataria nelle scorse settimane di un importante riconoscimento alla Mostra del Cinema di Venezia), l'Avvocato e Procuratore Sportivo Katia D'Avanzo, il Manager Roberto Posenato (titolare della nota Agenzia di spettacolo "Face Management"), il "talent scout" Antonio Maglione (infaticabile promotore di eventi con finalità di impegno sociale), il fotografo e cameraman (ed esponente politico in ambito locale) Stefano Rizzi: a ciascuno di essi è stato conferito un meritato e prestigioso "Premio alla Carriera", mentre ad affiancare i conduttori nel corso dell'evento si è imposta all'attenzione la speciale "Guest Star" Renée Sylvie Lubamba (nota per essere stata valorizzata, in passato, da Piero Chiambretti nei suoi celebri "talk show" televisivi ed ancor più affermatasi - negli ultimi tempi - come opinionista Tv, giornalista per Magazine a diffusione nazionale e conduttrice di "format" radiofonici di successo).

Prestigioso anche il "parterre" di ospiti in rappresentanza dell'ambiente diplomatico: hanno infatti voluto garantire la loro presenza al "Rosa Grand Star" Hotel - rispettivamente - Robert Needham per il Consolato USA di Milano, Hassan Abouyoub in rappresentanza delle autorità diplomatiche del Marocco e Alexandre Gusmao per il Brasile.

L'evento si è aperto con un "Medley Rock" di Veneziale accompagnato dai virtuosismi acrobatici (applauditissimi dal pubblico in Sala) della nota ballerina Maria Chiara Saporito, mentre nel corso del pomeriggio - tra gli altri artisti ospiti - il Tenore internazionale Diego Cavazzin ha suscitato emozione interpretando dal vivo il celebre finale della romanza "Nessun dorma" - tratta dalla "Turandot" di Giacomo Puccini - ottenendo un entusiastico consenso da parte dei presenti (che ne hanno suggellato la conclusione con lunghi minuti di applausi a scena aperta).

Al culmine di un effervescente "tour de force" tra Moda, Arte e Cultura - per la durata complessiva di 5 ore - un emozionatissimo Prasanna ha voluto rivolgere i propri ringraziamenti: ai fotografi e "videomakers" che hanno immortalato le diverse fasi dell'evento; ai giornalisti e "media partners"; alle "celebrities" del mondo dello spettacolo ed agli imprenditori provenienti da ogni continente che hanno onorato con la loro presenza il "RockStarr Fashion Show"; alla coordinatrice organizzativa Lucia Helena Ribeiro ed a tutto lo staff impegnato nell'attività di "make up" e "hair styling" per le modelle che hanno sfilato in passerella; alla Società "Elios Communication" (presente con il responsabile Gianni Graziano) per aver contribuito alle iniziative di promozione dell'evento ed ai servizi di "hair styling" nel "back-stage" in collaborazione con la "Mix Art" di Irene Quaglia; a Acrisio Neto (Socio e partner della "International Fashion" di Lucia Helena Ribeiro); alla giornalista e PR Alessandra Giorda; ai due brillanti presentatori Riccardo Pagan e Stefania Pacchiega; all'International Fashion Designer DrUnni Krishnan (India); a Jaya Krishna Varma (General Manager di "Fashion Ultimate Magazine", India); all'organizzatrice di eventi Miranda Giuffrè (la quale, nota per essere la Sosia della mitica Liz Taylor, ha spesso ospitato Prasanna Weerasooriya e Patricia Aleman nel suo famoso Salotto milanese per iniziative ed eventi riconducibili all'ambiente della moda); alla "Guest Star" Renèe Sylvie Lubamba ed a tutti coloro che sono intervenuti al "Rockstarr Fashion Show" in quanto insigniti dei rispettivi Premi alla Carriera.





Un saluto particolare è stato rivolto agli artisti:

Laura Maletto

(creatrice e disegnatrice di gioielli che annovera tra i propri clienti il Console Generale di Grecia Kantzas Idannis, il Conte Yorik di Castel Nuovo Don Bosco ed il Teatro Regio di Torino e che - prossimamente - esporrà alcune sue esclusive creazioni all'evento internazionale "World Art Dubai", dal 16 al 19 marzo 2022, presso lo Stand J04 di "TV2 Art Gallery");

Isabella Mandelli

(artista "eco-sociale" celebre per i suoi "Barabubbles", creature immaginarie e fantastiche - immerse in un mondo utopico popolato di cuori, mongolfiere e note musicali - ideate ed immortalate dall'inesauribile talento creativo che ne ispira l'attività di pittrice);

Jaroslav Drazil

(artista e pittore tedesco, noto per le sue esposizioni in prestigiose Mostre e rassegne a livello internazionale);

Elena Cocco

(artista, ceramista e pittrice dalle creazioni originali ed innovative oltre che "Research Assistant" in ambito "Sustainable Art & Culture" per l'organizzazione no-profit "Nesta Italia");

Luca Germena

("scultore della natura" specializzatosi negli ultimi anni nel ricavare dal marmo figure femminili tenui ed accattivanti ma anche famoso per le sue opere ricavate dal legno scolpendo le radici di alberi secolari in ambiente boschivo).



Prasanna Weerasooriya e Patricia Aleman danno ora appuntamento a tutti (amici, addetti ai lavori ed operatori del settore) per i prestigiosi eventi - nazionali ed internazionali - di cui saranno nuovamente organizzatori e promotori nei prossimi mesi, a partire dalla "Milano Fashion Week" nel febbraio 2022.