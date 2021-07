Sono 5.143 (ieri erano stati 5.057) i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda il numero dei tamponi, si è passati dai 219.778 di ieri ai 237.635 odierni.

Di conseguenza, la percentuale di contagiati in rapporto al numero dei tamponi effettuati passa dal 2,30% di ieri al 2,16% di oggi. Il totale dei contagiati dal virus è stato finora di 4.307.535.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 58.752 (ieri 54.866). Tra i positivi, 155 i ricoverati in terapia intensiva, come ieri, con un incremento di 10 nuovi pazienti nelle ultime 24 ore, 1.304 sono i ricoverati con sintomi (ieri 1.234), mentre sono 57.293 le persone in isolamento domiciliare (ieri 53.474).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 4.120.846.

Oggi sono 17 i decessi, con il totale che sale a 127.937.



Di seguito la diretta della conferenza stampa del 23 luglio sull'analisi dei dati del Monitoraggio Regionale Covid-19 della Cabina di Regia con il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza.



Al 23 luglio sono 64.122.110 le somministrazioni di vaccino anti-Covid finora effettuate in Italia, pari al 93,6% delle 68.506.457 dosi arrivate nel Paese. Al di sotto della media nazionale 15 tra regioni e P/A. Infine, sono finora 29.198.814 (il 54,06% della popolazione sopra i 12 anni) le persone residenti in Italia a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino.