L'Esercito della Salvezza è un movimento cristiano internazionale, guidato dalla fede e che offre speranza dove ce n'è più bisogno. In tutta Italia - nelle città metropolitane, nelle città di campagna e nelle comunità rurali - il nostro lavoro tocca ogni gruppo della popolazione e fascia d'età. Lavoriamo per portare speranza alle persone che vivono situazioni di disagio o di ingiustizia.

Sin dalla nostra nascita nella Londra del XIX secolo, esprimiamo la nostra fede nel lavoro umanitario per fornire un sostegno sia spirituale che sociale.

Crediamo che con una mano ci avviciniamo a Dio e con l'altra ci rivolgiamo al mondo.

Attualmente l'Esercito della Salvezza, serve in 133 paesi, conta quasi 2 milioni di membri ed usa circa 175 lingue affiancando alla predicazione della Parola di Dio, opere sociali di vario genere quali scuole, case per bambini, ostelli per senza fissa dimora, ospedali, programmi di emergenza per i disastri, ecc...





COME CI ESPRIMIAMO

Ogni domenica mattina abbiamo una riunione nelle nostre sale di culto. Non c’è una liturgia prestabilita, ma una riunione dell’Esercito della Salvezza generalmente contiene:Canti e brani musicali;

Un momento di preghiera, nel quale chiunque può esprimere la sua preghiera a Dio;

Un momento di libera condivisione (“testimonianza”) nel quale si racconta cosa Dio sta facendo nella nostra vita;

Una lettura biblica, seguita da una meditazione che cerca di spiegare come le verità del vangelo incidono sulla vita quotidiana.

Durante la settimana nei vari Corpi (Chiese locali) in Italia si susseguono attività comunitarie che spaziano dagli incontri pensati per le varie fasce di età; alle periodiche distribuzioni di generi alimentari alle famiglie nel bisogno; ai corsi di musica o di lingua; accoglienza e sostegno ai senza fissa dimora; punti di ascolto; ecc...

Qualunque sia la tua motivazione (curiosità, desiderio di capire meglio cosa crediamo, riflettere sulla fede cristiana e la vita in generale, trovare compagnia ed amicizia) sarai benvenuto!

(Fonte: esercitodellasalvezza.org)