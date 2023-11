La mozzarella in Carrozza è un piatto tradizionale della regione Campania, ma oggi è prodotta in tutta Italia, con varianti in diverse regioni. Le sue origini risalgono agli inizi del XIX secolo. Si trattava di un modo per recuperare e riutilizzare ingredienti che avevano perso la loro freschezza, in particolare la mozzarella e il pane raffermo. Oggi è una ricetta popolare, anche se viene preparata più o meno nello stesso modo di allora.

Ingredienti per 6 persone



3 uova medie

400 g di mozzarella

12 fette di pancarrè

6 fette di prosciutto

100 g di farina (o farina integrale) Olio di arachidi

di Sale e pepe a piacere.

Preparazione Mozzarella alla Carrozza

Sbattere insieme le uova, il sale e il pepe. Una volta fatto questo, tagliare la mozzarella in pezzi di circa 1 cm di spessore. Non importa se non è preciso. Quindi, posizionare la mozzarella sopra le sei fette di pancetta e mettere il prosciutto cotto sopra la mozzarella in modo che non sporga. Chiudere con altre sei strisce di pancetta per formare la forma tradizionale del sandwich. Se si desidera, tagliare a triangoli per i panini o così com'è per i pezzi interi.

Rivestire entrambi i lati di farina, a seconda delle preferenze. Una volta fatto questo, immergere il sandwich nella miscela di latte e uova preparata sopra per qualche secondo per assicurarsi che sia ben imbevuto. Cuocere quindi i panini in olio riscaldato a 170°C (450°F), 2 o 3 alla volta, per 4 minuti per lato, finché non saranno almeno dorati. Servire la mozzarella calda sulla carrozza. Servire, naturalmente, come di consueto. Questi sono i risultati della ricetta. Difficoltà Facile Tempo di preparazione 15 min. Tempo di cottura Circa 15 min. Vino consigliato Fiano di Avellino La mozzarella Carrozza è molto vicina alla ricetta tradizionale. Se conoscete una ricetta diversa, fatecelo sapere.

