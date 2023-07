"La forza che tiene unite le nostre comunità nei momenti più difficili è anzitutto questa generosa e incondizionata disponibilità a esserci. A fare la propria parte, sentendosi responsabili gli uni degli altri. ‘I care', come diceva don Milani. Fare la parte propria. Vorrei declinare questo dovere in maniera completa e conseguente; aggiungendo: non pretendere di fare abusivamente la parte di altri.Ciascuno faccia il proprio mestiere – come si dice in linguaggio corrente - e cerchi di farlo bene. Auspico, come mi è avvenuto di suggerire in diverse occasioni, che questa stessa consapevolezza – cioè fare al meglio la propria parte – venga anzitutto avvertita da chi ha responsabilità istituzionali.Più volte è stato ricordato, da molte sedi, l'esigenza ineludibile che i vari organismi rispettino i confini delle proprie competenze e che, a livello istituzionale, ciascun potere dello Stato rispetti l'ambito di attribuzioni affidate agli altri poteri.Così quanto alla necessità che la Magistratura sia consapevole di esser chiamata - in piena autonomia e indipendenza – a operare e a giudicare secondo le norme di legge, interpretandole, anche, correttamente secondo Costituzione, e tenendo conto che le leggi le elabora e le delibera il Parlamento, perché soltanto al Parlamento – nella sua sovranità legislativa - è riservato questo compito dalla Costituzione. Allo stesso modo, ovviamente, va garantito il rispetto del ruolo della Magistratura nel giudicare, perché soltanto alla Magistratura questo compito è riservato dalla Costituzione.Iniziative di inchieste con cui si intende sovrapporre attività del Parlamento ai giudizi della Magistratura si collocano al di fuori del recinto della Costituzione e non possono essere praticate. Non esiste un contropotere giudiziario del Parlamento, usato parallelamente o, peggio, in conflitto con l'azione della Magistratura.Così come non sono le Camere a poter verificare, valutare, giudicare se norme di legge – che il Parlamento stesso ha approvato – siano o meno conformi a Costituzione, perché questo compito è riservato, dall'art.134, in maniera esclusiva, alla Corte Costituzionale. Non può esistere una giustizia costituzionale politica.I ruoli non vanno confusi, anche a tutela dell'ambito di cui si è titolari. È una doverosa esigenza quella della normale e virtuosa logica della collaborazione istituzionale".

Questo è un passaggio del discorso di Mattarella durante la recente cerimonia di consegna del ventaglio, una consuetudine che coinvolge la stampa e le massime cariche dello Stato alla vigilia di ogni pausa estiva dell'attività parlamentare.

A chi si riferiva Mattarella? All'assurda commissione d'inchiesta su quanto accaduto durante il periodo dell'emergenza pandemica, una pagliacciata voluta dai (post) fascisti e dal "collaborazionista" Matteo Renzi per attaccare - per ragioni politiche (e personali?) - l'attuale opposizione e i suoi principali protagonisti durante il periodo Covid: il dem Roberto Speranza, ex ministro della Salute, e il 5 stelle Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio.

Nonostante il forte, evidente ed indiscutibile richiamo istituzionale, i (post) fascisti, richiamandosi al loro storico ME NE FREGO, invece di fare un passo indietro, hanno raddoppiato la posta!

Ed ecco così che il patriota camerata Tommaso Foti, presidente alla Camera di Fratelli d'Italia, ha annunciato l'intenzione di crearne addirittura un'altra... sul reddito di cittadinanza e sull'ex presidente dell'Inps, Pasquale Tridico:

"Il reddito di cittadinanza, nel tempo, si è rivelato una misura assistenzialista, nata con uno scopo demagogico, scritta male, attuata peggio, il che ha comportato enormi danni all'erario. Per questo chiediamo al nuovo commissario dell'Inps di moltiplicare il suo attivismo nelle verifiche per scoprire chi non aveva alcun diritto a percepire il reddito di cittadinanza. C'è infatti il serio rischio, come dimostrano le continue frodi scoperte quotidianamente dalle forze dell'ordine, che siano state sottratte indebite e ingenti risorse economiche alle casse dello Stato. Al riguardo, il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia ritiene sempre più necessaria la costituzione di una commissione parlamentare di inchiesta, limitando la responsabilità a Tridico per non avere consapevolmente attivato i controlli, al fine di non far perdere consenso elettorale e personale ai suoi mandanti".

Che questi (post) fascisti siano gente (politicamente) pericolosa era prevedibile e facilmente immaginabile. Quello che era da capire è quanto fosse pericolosa. In base a ciò che ha annunciato Foti, la risposta è "molto". È palese, a questo punto, che le commissioni d'inchiesta inizieranno a sbocciare come funghi, in base alle necessità di propaganda per colpire le opposizioni in funzione delle necessità politiche del momento.

Questa la denuncia del presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte:

"Meloni è passata da promettere 1.000 euro con un click a tutti a lasciare senza un euro 169mila famiglie con un sms dell'Inps.Invece di provare imbarazzo, da Fratelli d'Italia attaccano Pasquale Tridico, l'ex presidente dell'Inps, che ha fatto un lavoro immane in pandemia, mentre Meloni e soci distribuivano facili slogan per infiammare il Paese. Ora chiedono anche un'altra Commissione d'inchiesta contro Tridico e il Rdc. Una Commissione ad personam per punirlo per aver osato difendere il reddito di cittadinanza e aver criticato la ridicola card di Giorgia Meloni.Mattarella proprio nei giorni scorsi ha ammonito sull'uso distorto delle commissioni parlamentari. E Fratelli d'Italia, anziché pensare a risolvere il problema di 169mila famiglie disperate, ancora oggi è impegnata a minacciare l'opposizione a colpi di commissioni di inchiesta. Forti dei loro numeri.Sono reazioni gravi, che respingiamo fermamente. Non riusciranno a intimidirci con il loro tentativo di bullismo istituzionale".

E c'è ancora qualcuno che pretende definire questi (post) fascisti dei conservatori. Poverini, che cosa devono fare di più di quanto stanno facendo adesso Meloni e compagni pardon... camerati, per dimostrare quello che sono in realtà?