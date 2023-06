Il nome in codice del nuovo prodotto annunciato da Mark Zuckerberg è Project92. Che cos'è, in breve? Una replica di Twitter targata Meta.

L'annuncio è arrivato da Chris Cox, chief product officer di Meta, la società proprietaria di Facebook e Instagram, durante un incontro con i dirigenti dell'azienda, i cui contenuti sono stati riportati dal sito specializzato The Verge.

"Abbiamo sentito creatori e personaggi pubblici e ci hanno detto che vogliono una piattaforma gestita in modo sano, di cui fidarsi e sulla quale poter contare per la diffusione dei loro contenuti", è quanto poi ha dichiarato Cox, aggiungendo di aver iniziato a promuovere un'operazione di reclutamento contattando "star" del calibro di Oprah Winfrey e del Dalai Lama, rispettivamente 42 e 19 milioni di follower, che sarebbero pronti a lasciare Twitter per salire sul carro di Meta.

Threads dovrebbe essere il nome del nuovo prodotto, un'app alla quale si accederà con le credenziali Instagram in modo da poter trasferire direttamente i propri follower.

Cox ha dichiarato anche che l'obiettivo è creare una piattaforma "sicura, facile da usare e affidabile". Da uno screenshot dell'app pubblicato su The Verge colpisce che l'interfaccia sia molto simile a quella di Twitter: spunte blu, foto del profilo e la possibilità di mettere "mi piace", "rispondi" o "ripubblica".

Il prodotto mira a ricoprire, nell'offerta di Meta, il settore delle tendenze, che ha giustificato finora la presenza di Twitter: notizie che si creano o vengano annunciate e/o commentate dagli utenti che finiscono per informare in tempo reale che cosa sta accadendo in una nazione.