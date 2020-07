“IO SONO L’ALTRO 2.0” è uno spettacolo comico, leggero, ironico, irriverente sul mondo dello show-biz nostrano, sui suoi tic e le sue piccole grandi ipocrisie. Citazioni, appuntamenti comici, follie “slapstick”, momenti di pura commozione che raccontano, in chiave umoristica e grottesca, le fortune e le avventure di due grandi protagonisti di palco e televisione.

Enrico Guarneri, acclarato interprete della scena nazionale, con “IO SONO L’ALTRO 2.0” è riuscito a scegliere lo spettacolo destinato a collocarlo nel gotha degli attori in maniera definitiva: una solipsistica, super-egotica versione dell’Odissea, nella quale il Nostro interpreta tutti i ruoli, comprese le didascalie. Allestimento che lo allontana dall’ombra della “maschera” indossata per anni e che gli aveva propiziato il successo degli inizi. Un personaggio popolarissimo, ma talmente ingombrante, da sovrapporsi al suo creatore in maniera quasi completa. Con questa iper-logorroica messa in scena, l’uccisione dell’Altro da Sé trova finalmente compimento. Senonché, nel mezzo di questo onirico e delirante processo creativo, qualcosa va storto. E nel cuore della notte, non solo si ripresenta “l’Altro” in carne ed ossa, ma persino la sua storica e fedele spalla, il signor Salvo La Rosa.

L’appuntamento con la premiata ditta della tivù siciliana è sabato 1 agosto alle ore 21:30 presso l’arena delle Rose in Castellammare del Golfo. Costo del biglietto € 15.00. “Io sono l’altro 2.0” (direzione artistica Mario Incudine) è uno spettacolo organizzato da Asc Production.



Informazioni e prenotazioni presso la pro loco Castellammare del Golfo (www.prolococastellammare.it - info@prolococastellammare.it) ai numeri 0924/35175, 331/7420886 e 388/1173534 dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30.