Giovedì 4 agosto 2022, il PopFest torna alla Praja di Gallipoli (LE), punta di diamante dei tanti spazi gestiti da Musicaeparole e propone l'ennesimo grande evento.

PopFest è un party festival scatenato, che mette in fila gran parte dei protagonisti dell'universo musicale pop dance contemporaneo e torna infatti ad ospitare il top dj producer Bob Sinclar. Francese, classe 1969, è uno dei dj più celebri ed amati al mondo. La fama di questo artista da tempo va oltre il mondo delle discoteche. Ad esempio, è probabilmente l'unico dj ad essere stato ospitato come una star qual è al Festival di Sanremo.

Bob Sinclar è poi un personaggio versatile. E' in grado di pubblicare con A-Trak una bomba come "Deep Inside Of Me" su Defected, che è house vecchia scuola con tanto di campione di un classico di Louie Vega, e al contempo di sfondare in radio con perle pop come "Borderline". In più, l'estate 2022 è costellata da sue nuove produzioni come "Borderline" e da suoi vecchi classici: Fisher ha pubblicato un rework di un inno indimenticabile come "World, Hold On". Non è tutto, si sente molto nei club anche la bellissima "I Feel For You"...

Per chi in Salento vuol ballare house e ritmi internazionali, c'è una bella e inaspettata notizia: Bob Sinclar, ancora grazie a PopFest, torna alla Praja, questa volta con Albertino, leggenda italiana del mixer e della radio, giovedì 18 agosto 2022.







Ma chi è Bob Sinclar? E' innanzitutto il divertente nome d'arte ispirato ad un personaggio cinematografico (Bob Saint-Clair, da "Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo") scelto dall'artista francese Christophe Le Friant.

E, poi venendo alla sostanza musicale, Bob Sinclar è una delle figure più longeve sulla scena della musica elettronica internazionale. Ha prodotto alcuni dei suoi successi house più importanti di sempre. in una carriera che è iniziata nella seconda metà degli anni '80. Allora suonava soprattutto hip-hop e acid jazz e si faceva chiamare Chris The French Kiss.

Con infiniti album di successo all'attivo ed una scintillante discografia che include decine di dischi d'oro e di platino in tutto il mondo, Bob Sinclar fa ballare il mondo con un calendario semplicemente unico. Spesso è protagonista, oltre che nei top club del pianeta (tra cui ovviamente al celeberrimo Pacha di Ibiza con la sua one night Paris by Night), anche in eventi unici come Tomorrowland in Belgio ed il Carnevale di Rio.

E soprattutto, la sua influenza musicale può essere avvertita a tutti i livelli della musica pop dance. I primi successi di Bob Sinclar arrivano già a fine anni '90 e continuano per tutti i primi anni 2000: 'Gym Tonic', 'Paradise', 'I Feel for You', 'Darlin' e 'Cerrone'... non va dimenticato il ruolo di Bob Sinclar con Martin Solveig, Dj Gregory ed altri artisti nel progetto Africanism.

Nel 2005, Sinclar ha poi pubblicato prima "Love Generation", poi "World Hold On", successi assoluti in tutto il mondo o quasi, brani capaci di rimescolare pop e dance creando un nuovo sound attuale ancora oggi. Tra i brani house più belli e intensi di Bob Sinclar, ecco "Feel the Vibe", uscita nel 2015, un brano dolce e ritmato, capace di superare i 13 milioni di ascolti su Spotify.

Negli anni sono poi arrivati brani come "La La Song", "Peace Song" ed infiniti altri brani tra cui "Rock this Party - Everybody Dance Now", baldissima ancora oggi in tutto il mondo, come del resto la già citata "World Hold On", appena rielaborata, per l'estate 2022, da Fisher. Non è la sua unica produzione per l'estate '22: con A-Trak ha pubblicato una bomba house "Deep Inside Of Me" su Defected... e nei club si sente molto anche la bellissima "I Feel For You"...