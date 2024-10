Desiata Design a “il Salotto delle Celebrità”: originalità e artigianalità indossati con stile sul red carpet dell’81esima mostra del Cinema di Venezia



In questa esclusiva intervista abbiamo il piacere di conversare con Lorenza Desiata, fondatrice del brand Desiata Design. Uno dei capi della sua collezione Made in Italy, che da sempre si ispira allo stemma nobiliare della famiglia,è stato indossato dalla bellissima Jessica Cardinali, modella ed influencer, per il passaggio sul Red Carpet.

"Benvenuta! Potresti descrivere brevemente la mission e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?"

Io credo che l’artigianalità e la massima qualità senza compromessi siano un tratto distintivo della mia collezione.Per me la donna deve sentirsi unica e speciale. Per fare questo serve un approccio artigianale, quasi sartoriale, con delle collezioni con quantità molto limitate. Vorrei creare capi stabili riproposti ogni anno con delle varianti, ma che mantengano la memoria.

"Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?"

Vorrei che le mie clienti fossero protagoniste dell’abito che indossano, vorrei riportare al centro la donna.Un abito semplice in grado di donarle sicurezza e femminilità. Vedo l’abito come un dialogo, non è un rapporto mono direzionale in cui chi disegna si impone. Vorrei ascoltare e interpretarela sensibilità e i desideri di chi indossa i mei abiti. Questo confronto mi genera sempre un’emozione che vorrei ripetere nel continuo.

"Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

Sono curiosa, mi aspetto di essere gratificata. Curiosa di confrontare, imparare e farmi ispirare. Non ho la pretesa di imporre le mie idee, non mi appartiene. Ho pensato questa cappa argento luccicante e trasparente come un omaggio a Venezia. Le mie aspettative si racchiudono nel poter essere riconosciuta con le mie proposte o fare apprezzare a qualcuno l’idea del mio lavoro e successivamente poter evolvere tutti i miei progetti futurigrazieagli spunti veneziani migliorando tutto ciò che già ho appreso. Un mix tra essere d’ispirazione e trovare nuove ispirazioni.

"In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con il cinema. Quali film, registi o attori ti hanno influenzato maggiormente?"

Mah, fin da bambino disegnare abiti è stato mio modo di essere, nel cinema vedo spunti creativi ovunque, anche troppi, tanto che a volte ho bisogno di filtrare. Da piccola mi guardavo i film in costume perché mi piacevano molto i vestiti. L’ anno scorso ha vinto “PovereCreature” di Lanthimos, che è l’apoteosi di costumi e scenografie. Sono spunti continui che trovo nell’arte, nel cinema e nei libri di viaggi. Per quanto mi riguarda è tutto ciò che mi serve per “saziarmi”.