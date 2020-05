Secondo gli ultimi dati dell'università americana Johns Hopkins, il totale dei contagi da Covid-19 nel mono ha ormai raggiunto la soglia dei 4 milioni, mentre i decessi hanno superato i 276mila a quota 275.067, con oltre 1,3 milioni di persone guarite.

REGNO UNITO

Gli ultimi dati ufficiali annunciati dal segretario ai trasporti Grant Shapps durante il briefing giornaliero indicano il numero di decessi in 31.587 per 215.260 contagi. Il numero dei morti per l'ONS, il locale ufficio nazionale di statistica, è però leggermente più alto.

Il numero dei nuovi contagiati in Gran Bretagna è ancora molto alto, ma va considerato che da qualche tempo istituti di ricerca, università e aziende hanno iniziato fare tamponi a tappeto (circa 100mila al giorno), mentre prima venivano fatti solo negli ospedali.

SVIZZERA

Anche in Svizzera, uno dei paesi più ricchi del mondo, sabato, a Ginevra, una fila di oltre 1.000 persone era in attesa di ritirare pacchi alimentari gratuiti.La fila si estendeva per oltre 1 km fuori da una pista di pattinaggio dove i volontari distribuivano circa 1.500 pacchi.

Secondo Patrick Wieland, capo missione di Medici Senza Frontiere, poco più della metà dei destinatari del cibo sono migranti privi di documenti.

In Svizzera sono stati finora 30.251 i contagi e 1.830 i decessi.

TURCHIA

Scatta dalla mezzanotte di oggi un nuovo coprifuoco di due giorni in Turchia per frenare la diffusione del coronavirus, il quinto consecutivo negli ultimi fine settimana deciso da Erdogan. Secondo l'ultimo bollettino, in Turchia si registrano oltre 135mila casi e 3.689 decessi.

RUSSIA

Nelle ultime 24 ore sono stati 11.231 i nuovi casi di Covid-19, il numero più alto di contagi giornalieri finora registratoin quel Paese. I contagi accertati in Russia sono in totale 198.676 mentre ufficialmente le vittime del nuovo virus dall'inizio dell'epidemia sono state 1.827 (saranno anche quelle reali?), di cui 88 decedute nel corso dell'ultima giornata. La Russia è il quinto Paese al mondo per casi di Covid-19 accertati, secondo la John Hopkins University.

BRASILE

Grazie all'impegno profuso in tal senso dal presidente Bolsonaro, il contagio in quella nazione ha superato per la seconda volta gli 11mila casi giornalieri: 147mila il totale dei contagiati e oltre 10mila i morti. Il Brasile è il Paese maggiormente colpito in America Latina. Seguono, con più di 5.000 contagi, PERU (58.526 e 1.627 morti), ECUADOR (30.298 e 1.654) e MESSICO (29.616 e 2.961).

ONU

La pandemia di coronavirus "continua a scatenare uno tsunami di odio e xenofobia" ha dichiarato il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in un post sul suo account Twitter e accompagnato da un video. Il numero uno delle Nazioni Unite non menziona alcun Paese, ma nel video sottolinea che "dobbiamo agire adesso per rafforzare l'immunità delle nostre società contro il virus dell'odio. Per questo lancio un appello affinché si faccia tutto il necessario per porre fine all'incitamento all'odio a livello globale".