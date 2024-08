Milan ha fatto il suo dovere nel mercato in entrata, mettendo a segno ben 4 colpi: Morata, Pavlovic, Emerson Royal e Fofana. Ora, come detto anche da Paulo Fonseca, sarebbe importante piazzare qualche cessione. Come riportato da Gianluca Di Marzio e confermato dalla redazione di MilanNews.it, pare ci sia una soluzione per l'affare Pierre Kalulu-Juventus.

Da quello che emerge, il difensore rossonero avrebbe riflettutto e avrebbe dato l'ok al trasferimento ai bianconeri. Stando alle informazioni raccolte dalla redazione di MilanNews.it, la formula è quella del prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 14 milioni, più bonus. C'è anche il 10% sulla futura rivendita.