Il sondaggio Quorum / YouTrend per Sky TG24 diffuso ad inizio settimana conferma l'unico dato certo dopo le primarie del PD: aumentano gli astenuti.



Infatti, la crescita in percentuale del PD è vistosamente frutto dello spostamento di elettori M5S, quelli che già alle Primarie erano stati decisivi per Schlein.



Cioè il dato dei voti complessivamente arrivati al PD-M5S non è cambiato rispetto a sei mesi fa: è sempre intorno al 38%, cioè come era nel 2019 tenendo conto degli astenuti.



L'unico fattore di rilievo sono gli astenuti, che il sondaggio Sky TG24 quota ad un + 1,4%: più di un terzo dell'elettorato (41,8%).

E non è la Destra che perde consensi: è il Centrosinistra che non riesce a convincere neanche quelli già fidelizzati.



Perché? Evidentemente, la gente vorrebbe sentir parlare di più sicurezza, più legalità, meno tasse, più famiglia, eccetera.



Non il garantismo radical-chic verso delle borseggiatrici come a Milano, l'esclusione sessista dei papà in Toscana, l'esternalizzazione di salute e sociale un po' dovunque, le mille questioni su associazioni e privacy che bloccano da anni persino la prevenzione delle epidemie (DPCM 3 aprile 2017).



Riuscirà il Centrosinistra italiano ad uscire dalla micropolitica dei comitati/gruppi "di interesse" e della "melassa" Social tanto effimera quanto brutale?

Oppure dovremo attendere che l'astensionismo arrivi a soglie abissali?