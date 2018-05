Marco Pintavalle, tanti dj set ed apre il concerto Fabri Fibra a Palermo (2 giugno)

Il dj producer siciliano Marco Pintavalle fa ballare l'Italia davvero con grande successo. Ad esempio lo scorso ha fatto ballare ben 4.000 persone presso l'Aquaselz Cafè di San Leone. Il 2 giugno invece, dopo tante altre performance, è in console, anzi sul palco, a Palermo. Qui aprirà un concerto già attesissimo per Fabri Fibra. Inoltre il suo nuovo mash up, Nicky Jam Vs Gregor Salto - X Damelo (Marco Pintavalle Mashup) è stato presentato lo scorso 8 maggio su m2o...

Più meno trentenne il dj producer siciliano Marco Pintavalle, ha da poco pubblicato "Jango La". Il disco è una bomba a metà tra pop, latin e house, proprio quella house melodica che da sempre propone. Qualche pomeriggio fa è stato ospite di m2o all'interno all'interno di Music Zone, il programma pomeridiano condotto da Provenzano Dj, Don Cash e René Petrova... e presto ci tornerà, ad m2o, visto che il suo singolo sta avendo davvero un grande successo e sta pure lavorando ad un nuovo brano.

