Erick Kristal, il leone del reggae africano, ha pubblicato il suo ultimo potente video musicale, "Wake Up Africa". Questo video musicale fa luce sulla neo-colonizzazione dell'Africa e sulla necessità di una coscienza collettiva per raggiungere un risveglio africano. Il singolo è già disponibile su tutte le piattaforme di streaming e uscirà in Europa il 30 marzo 2023, sulle emittenti italiane e in tutto il mondo e tutta l'Africa.



Parlando con i media, Erick Kristal, noto anche come Il leone del reggae africano, ha dichiarato: “Voglio rivelare tutte le strategie utilizzate dal neo-colonizzatore dell'Africa, già lacerato e lasciato indietro, ma oggi dobbiamo svegliarci . Questa opera visiva ci ricorda che la schiavitù ci ha distrutti e la religione ci ha divisi senza dimenticare la crescente ignoranza che ci controlla”.

Questo video musicale è un appello a una coscienza collettiva per un risveglio africano. Erick Kristal ha al suo attivo 3 album e nelle sue stesse parole, "Non mi arrenderò finché il popolo africano sarà ancora oppresso".



Attualmente è uno dei migliori reggaeman attivi in ​​Benin, in Africa e in Italia, dove vive, per denunciare i misfatti di questa collaborazione tra Occidente e Africa.

Il singolo è già disponibile su tutte le piattaforme di streaming e distribuzione in tutto il mondo.

iTunes: https://itunes.apple.com/it/artist/erick-kristal/id562660546\

Spotify: https://open.spotify.com/album/20HRfLmXXiwtlMB9aCfVJt

A proposito di Erick Kristal

Erick Kristal è una figura significativa del reggae in Benin e la cui musica è in piena espansione africana dall'Italia, dove vive dal 2000. Originario del Benin, si farà presto notare per l'originalità del suo reggae e il tono dei suoi testi che non smettono mai di scuotere le coscienze. È stato premiato con diversi trofei, tra gli altri. e la nomination per l'Afrimar Award 2015 e Miglior reggaeman dell'anno del Benin assegnato da Fescuv Vg. Con tre album al suo attivo e diversi singoli, ha vinto nel 2021 il trofeo Benin Top 10 per artista dei telespettatori. Con lui le sorprese non finiscono mai per il reggae beninese, africano e mondiale.

Guarda Il nuovo ruggito del leone italiano Erick Kristal attraverso la clip Wake up Africa su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XkRxC_P29ik



Per saperne di più, visitare: Sito web: https://erickkristal.com