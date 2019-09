L'attrice Silvia Busacca sostenitrice di Amref Africa nel mondo dichiara "Desidero che l'Africa diventi il cuore del mondo affinché i finanziatori esteri possano investire nei progetti di sostegno"

L'attrice Silvia Busacca, sostenitrice ufficiale di Amref Africa nel mondo e di Amref Africa Italia, dichiara: "In questo mio impegno portato avanti con la massima umiltà e attenzione mi sono imposta in questa prima fase di portare l'Africa al centro dell'attenzione europea e internazionale affinché i finanziatori esteri possano progredire a progetti di sviluppo nei territori africani.

Credo e ho fiducia nel lavoro di tutti i volontari impegnati oggi in Africa a sostegno delle popolazioni di qurl continente.

Desidero che i governi collaborino con ingenti risorse economiche sul territorio africano. Vorrei oltretutto creare l'attenzione di finanziatori esteri affinché si possano costruire nuove opportunità di crescita sul territorio.

Desidero che gli africani - bambini, donne, uomini - abbiano acqua pulita, vestiti, una casa, istruzione e una vita dignitosa.

Bisogna che i governi collaborino e si uniscano in una cooperazione internazionale per alimentare le risorse necessarie in Africa.

"L'Africa non deve essere una mediazione politica internazionale ma deve essere una missione umanitaria per i governi."

Nel mio nuovo impegno internazionale affronterò tutto questo con la massima attenzione. Le mie donazioni serviranno a creare progetti umanitari in Africa. Chiedo l'aiuto per l'Africa agli investitori internazionali negli Emirati Arabi o ai Paesi europei, compreso il governo italiano

Io donerò il mio sostegno, sia economico che morale, oltre che di amore e affetto verso le popolazioni africane .

Non vogliamo povertà nel mondo!

Silvia Busacca

Sostenitrice ufficiale Amref Africa